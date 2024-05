Luxemburg (dpa) - Die EU hat bei Investitionen in K├╝nstliche Intelligenz (KI) nach Einsch├Ątzung des Europ├Ąischen Rechnungshofs in den vergangenen Jahren nicht mit weltweit f├╝hrenden Akteuren mithalten k├Ânnen. "Die KI-Investitionen der EU stiegen im Zeitraum 2018 bis 2020 zwar stetig an", hei├čt es in einem Bericht der Luxemburger Beh├Ârde.

Dennoch habe sich die KI-Investitionsl├╝cke