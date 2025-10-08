Bruchsal. (mk) Der Flugtaxi-Hersteller Volocopter mit Sitz in Bruchsal muss potenzielle Passagiere weiter vertrösten. Man gehe aus heutiger Sicht davon aus, den kommerziellen Flugbetrieb erst im Jahr 2027 aufnehmen zu können, teilte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf Anfrage mit.

Mit der dafür nötigen Musterzulassung der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (Easa) rechne man