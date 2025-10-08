Mittwoch, 08. Oktober 2025

zurück
Plus Bruchsal

Volocopter rechnet erst 2027 mit erstem Start

Es gibt weitere Verzögerungen wegen des Insolvenzverfahrens. Die Musterzulassung soll 2026 erfolgen.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 18:50 Uhr 1 Minute, 1 Sekunde
Das VoloCity genannte Fluggerät von Volocopter bei einem Testflug. Foto: dpa

Bruchsal. (mk) Der Flugtaxi-Hersteller Volocopter mit Sitz in Bruchsal muss potenzielle Passagiere weiter vertrösten. Man gehe aus heutiger Sicht davon aus, den kommerziellen Flugbetrieb erst im Jahr 2027 aufnehmen zu können, teilte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf Anfrage mit.

Mit der dafür nötigen Musterzulassung der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (Easa) rechne man

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.