Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Ende einer schwachen Woche kaum verändert. Der deutsche Leitindex schloss am Freitag 0,01 Prozent höher bei 18.497,94 Punkten. Einige Marktteilnehmer zweifeln inzwischen an den lange schon sicher geglaubten und erhofften Zinssenkungen in der Eurozone und vor allem in den USA.

Auf Wochensicht ergibt sich für den Dax ein Minus von 1,05 Prozent.