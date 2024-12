Beatrice Muthoni schneidet Rosen der Sorte Nachtigall in einem Gewächshaus auf der Blumenfarm Branan in Thika, nördlich der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Auf 24 Hektar baut Branan Flowers seit 1998 vor allem Rosen an, ausschließlich für den Export. Kenia ist weltweit eines der Länder, das die meisten Schnittblumen exportiert. Rund 40 Prozent der Stilrosen auf dem europäischen Markt stammen aus kenianischen Gewächshäusern. Foto: epd