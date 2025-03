Fellbach. (dpa/lsw) Wegen der schwächelnden Konjunktur ist 2024 das Bruttoinlandsprodukt, der Gesamtwert aller produzierten Waren und Dienstleistungen, in Baden-Württemberg gesunken. Es sei preisbereinigt (real) um 0,4 Prozent verglichen mit dem Vorjahr zurückgegangen, teilte das Statistische Landesamt in Fellbach mit. Damit habe die Entwicklung im Land leicht unter dem bundesweiten Durchschnitt von minus 0,2 Prozent gelegen. Im Südwesten wurden im vergangenen Jahr Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 650,2 Milliarden Euro erstellt, was einem Anteil von gut 15 Prozent an der gesamtdeutschen Wirtschaftsleistung entspricht.