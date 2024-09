Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF plant angeblich seinen Bereich Agrarchemie in den kommenden Jahren an die Börse zu bringen. Entsprechende Pläne werde Vorstandschef Markus Kamieth bei dem Kapitalmarkttag der BASF in der kommenden Woche bekanntgeben, will die Nachrichtenagentur Bloomberg erfahren haben.

Und beim Bereich Coatings werde der