Lebenslange Haft für tödlichen Messerangriff von Illerkirchberg

Im Mordprozess um den Messerangriff auf zwei Schülerinnen in Illerkirchberg ist ein 27-jähriger Mann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Ulm stellte am Dienstag zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist in der Regel eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen.