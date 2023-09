Nur noch ein paar Dutzend Tabakbauern in Deutschland

Erfurt (dpa) - In Deutschland gibt es immer weniger Tabakpflanzer. Derzeit bauten noch etwa 60 Betriebe Tabak an, vor zehn Jahren seien es noch fast doppelt so viele gewesen, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Tabakpflanzer, Folke Rega. "Es ist ein harter Kern, der geblieben ist."

Im vergangenen Jahr seien auf 1600 Hektar etwa 3700 Tonnen geerntet worden. Zur