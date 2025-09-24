Mittwoch, 24. September 2025

zurück
Plus 65 Mitarbeiter betroffen

BASF schließt weitere Anlage in Ludwigshafen

Der Chemiekonzern beendet die Hydrosulfit-Produktion im Stammwerk.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 14:39 Uhr 1 Minute, 32 Sekunden
BASF
Bei BASF laufen Sparprogramme - vor allem der Stammsitz in Ludwigshafen soll wettbewerbsfähiger werden. (Archivbild)

Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Erneuter Rückschlag für das Stammwerk der BASF. Der kriselnde Chemiekonzern stellt das Geschäft und die Produktion von Hydrosulfiten in Ludwigshafen ein. Das teilte die BASF am Mittwoch mit. Rund 65 Mitarbeiter seien von dem Schritt betroffen, heißt es in einer Presseinformation. Sie sollen nun dabei unterstützt werden, neue Positionen innerhalb des

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote