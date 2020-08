Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. In der lebhaft geführten Debatte über den polizeilichen Zugriff auf die Corona-Gästelisten stach Baden-Württemberg bisher heraus. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte – ebenso wie sein Ministerium – stets betont, dass ein Zugriff der Polizei auf die Daten "unzulässig" sei. Erst vergangene Woche hatte er noch einmal gegenüber der Funke Mediengruppe gesagt: "Die Daten von Gaststättenbesuchern werden nur zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen genutzt", sagte Strobl. "Eine Verwendung etwa von der Polizei, um Straftaten zu verfolgen, ist unzulässig." Das klingt gut für diejenigen, die sich um ihre Daten sorgen. Nur: In dieser Klarheit stimmt das nicht.

Auf RNZ-Anfrage legte das Südwest-Innenministerium jetzt noch einmal die rechtlichen Grundlagen dar. Nach der aktuellen Corona-Verordnung müssen in der Gastronomie bei "externen Gästen" einige Daten erhoben werden – etwa Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit, eventuell die Telefonnummer. Diese Daten werden "ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde" erhoben und gespeichert. Nach vier Wochen müssen sie gelöscht werden.

Nach §6, Absatz 3 sind sie auf "Verlangen" der zuständigen Behörde "zu übermitteln, sofern dies zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen erforderlich ist". Weiter heißt es: "Eine anderweitige Verwendung ist unzulässig." Auf diesen Satz bezieht sich das Innenministerium, wenn es von einer "strengen Zweckbindung" spricht. "Eine Verarbeitung oder Übermittlung der Daten von Gaststättenbesuchern zu anderen Zwecken als der Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen würde folglich gegen die Regelungen der CoronaVO verstoßen", heißt es erneut auf RNZ-Anfrage. "Auch eine Verwendung etwa von der Polizei ist unzulässig."

Allerdings wird jetzt ebenfalls eingeräumt: Nach Vorschriften der Strafprozessordnung könnte es doch in einem Ermittlungsverfahren "in Betracht kommen", dass die Staatsanwaltschaft einen Zugriff auf die Gästelisten anordne – "und die Polizei als Ermittlungsgehilfin der Staatsanwaltschaft in deren Auftrag auftritt". Die Polizei träte in diesem Fall als "verlängerter Arm" der Staatsanwaltschaft auf.

Für welche Fälle das gelte? Die Voraussetzungen dafür müssten laut Ministerium jeweils im Einzelfall geprüft werden. "Eine Beschlagnahme und Auswertung wäre dabei nicht bei jeglichem Anfangsverdacht einer Straftat statthaft", so ein Sprecher. "Erforderlich wäre vielmehr, dass die Daten für die Untersuchung (beispielsweise für die Feststellung der Identität von Zeugen) von Bedeutung sein können." Der Zugriff müsse "stets verhältnismäßig sein, mithin in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere des Tatvorwurfs stehen".

Eine Bewertung, wo denn dann der Unterschied zu den Regelungen in anderen Bundesländern sei, möchte das baden-württembergische Innenministerium nicht vornehmen. Das könne "von hier nicht beurteilt werden", heißt es gegenüber der RNZ.

Tatsächlich scheint die Rechtslage aber doch sehr ähnlich wie die in Ländern wie Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen oder Bayern zu sein, wo die Verantwortlichen früher eingeräumt hatten, dass durch Richter oder Staatsanwälte durchaus eine "Zweckänderung" möglich sei – und Zugriff von Ermittlungsbehörden damit eben auch grundsätzlich möglich.