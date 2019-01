Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. In einem Brandbrief an den Vorsitzenden der Deutschen Bahn AG, Michael Odenwald, kritisiert Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann massiv den Zustand des Schienenverkehrs.

Das Land Baden-Württemberg habe in den letzten Jahren "erhebliche, auch finanzielle Anstrengungen unternommen, um den Öffentlichen Personennahverkehr auf der Schiene noch attraktiver zu machen", schreibt der Grünen-Politiker. Auch bei der Finanzierung der Infrastruktur, etwa beim Ausbau der Rheintalbahn oder bei Elektrifizierungsmaßnahmen, gehe das Land "klar in Vorleistung". Das tue man alles, um Autofahrer und Pendler zum Umsteigen zu bewegen.

"All diese Anstrengungen werden konterkariert, ja zunichtegemacht, durch eine Vielzahl von Qualitätsproblemen im Schienenpersonenverkehr, mit denen sich Fahrgäste immer wieder konfrontiert sehen", beschwert sich Hermann in dem achtseitigen Schreiben. "Das kann und will ich nicht hinnehmen." Denn Luftreinhaltung und umweltfreundliche Mobilität könnten nur mit einem leistungsfähigen Schienenverkehr vorangebracht werden.

Als einen Grund für die Probleme hat Hermann die "erheblichen Zugverspätungen im Fernverkehr" ausgemacht. Diese schadeten in der Folge auch dem Nahverkehr, der selbst schon genügend Probleme mit der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit habe. "Zugausfälle bis zehn Prozent" und Pünktlichkeitswerte von teils unter 80 Prozent führten dazu, dass Pendler "zum Teil wieder mit dem Auto fahren und der Schülerverkehr im ländlichen Raum mancherorts wieder auf den Bus verlagert wird".

Trotz regelmäßiger Treffen mit der Führungsebene des DB Regio Baden-Württemberg seien in eineinhalb Jahren "Krisenmanagement" keine wesentlichen strukturellen Verbesserungen erkennbar geworden. "Sind technische Mängel behoben, fehlt es in der nächsten Woche an Personal. Ist das Personal wieder da und das Wagenmaterial in Ordnung, gibt es Weichen- und Signalstörungen." Insgesamt sei das System sehr störanfällig. Vertragsstrafen in Millionenhöhe wegen Zugverspätungen und Einnahmeausfälle wegen Zugausfällen hätten offenbar keine steuernde Wirkung, stellt der Minister ernüchtert fest.

Hermann fordert grundlegende Reformen. Notwendig sei eine "auf mindestens zwei Jahrzehnte angelegte Offensive" zur Modernisierung des Schienenverkehrs und der Deutschen Bahn. Hermann präsentiert einen Sieben-Punkte-Plan, der etwa die Überführung des Schienennetzes in eine Gesellschaft in öffentlicher Verantwortung vorsieht. Denn Investitionen sollten sich in erster Linie an Erfordernissen der Fahrgäste "und nicht an Rendite-Überlegungen" orientieren. Zudem müsse das Schienennetz ausgebaut werden. Allein seit der Wiedervereinigung seien rund 2500 Autobahnkilometer hinzugekommen, das Schienennetz sei dagegen seit der Bahnreform Mitte der 90er Jahre um rund 6000 Kilometer geschrumpft.