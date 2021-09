Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Man kommt nicht umhin, an den "Götz-Gruß" zu denken, wenn in Heilbronn wieder einmal vom Wollhauszentrum die Rede ist. Das Konterfei des Ritters mit der eisernen Hand haben die Schweizer Investoren, die einst das Wollhauszentrum finanzierten und bauten, absichtsvoll hoch oben in die Fassade eingelassen – sichtbar von der Hohe Straße aus, damals auch als ein Gruß an die Heilbronner Baubürokratie.

Zur neuesten Nachricht passt er auch: Die angekündigte Versteigerung "2K74-17 Gewerbliches Teileigentum" am vergangenen Donnerstag vor dem Amtsgericht Heilbronn ist äußerst kurzfristig abgesagt worden. Der Trakt, in dem früher der "Kaufhof" untergebracht war, wird auf einen Wert von rund zehn Millionen Euro geschätzt.

Mit der Absage der Versteigerung ist wieder ein Stück Zukunft des Hauses, zumindest zeitweise, ad acta gelegt. Aber: Steht hinter der Absage vielleicht nicht doch auch eine neue Chance?

Auf eine einst durchaus glanzvoll begonnene und zunächst auch erfolgreich fortgesetzte Ära des Hauses folgte ein langsamer Niedergang, auch weil der Anspruch und das Angebot der dann immer weiter wechselnden Ladengeschäfte damit immer weiter im Niveau heruntergeschraubt wurde – bis hin zu den "Billigheimers" von heute.

Eine Einflussnahme der Stadt Heilbronn als Miteigentümerin – neben den 62 Prozent, die einer dänischen Investorengruppe gehören und die zur Versteigerung anstanden – war bislang wenig zu bemerken. Ihr nichtssagender Kommentar dazu sprach von einer "Begleitung" des Projektes.

2,5 Millionen Euro aber stehen für die Neugestaltung des Wollhausplatzes bei der Stadt doch schon auf dem Papier, und zwar im Zusammenhang auch mit einer neuen, noch Fußgänger-freundlicheren Verkehrsführung. Innerhalb des Gemeinderates und auch der Fraktionen sind die Meinungen geteilt. Sie reichen von "die Finger davon lassen und auf private Investoren setzten" bis hin zu Warnungen davor, sich "spekulativ zu beteiligen" oder auch Forderungen, tatsächlich endlich etwas zu tun.

Die Neufeld Immobilien GmbH in Ödheim hat vergangenes Jahr ein Teileigentum am Wollhauszentrum erworben und wird immer wieder im Zusammenhang mit dem Kauf weiterer Anteile genannt.

Thomas Aurich, CDU-Stadtrat und Kenner der Szene, hält sich weniger zurück als die Stadtverwaltung. Er kommentiert die neueste Entwicklung so: "Wir tappen im Dunkeln über den Anlass der Verschiebung, werten es aber positiv – als Zeichen dafür, dass sich im Hintergrund etwas tut, dass da jemand einen Plan hat." Die Verschiebung sei deshalb besser, als jetzt einfach nur an den Meistbietenden zu verkaufen, "also harren wir der Dinge, die da kommen."

Aurich ist auch damit nicht alleine, dass er für einen Neubau plädiert, schon deshalb, weil selbst eine "Pinselsanierung" der inzwischen arg vernachlässigten Fassade nicht billig wäre, und erst recht nicht eine umfassende Sanierung des Gebäudes. Diese wäre, auch im Hinblick auf den sonstigen baulichen und energetischen Standard des Wollhauszentrums plus einer geringeren Rendite pro Quadratmeter, unterm Strich womöglich kostenträchtiger als ein Neubau mit begrünten Fassaden, ebensolchen Dachterrassen, Büros – auch in Eigennutz der Stadtverwaltung – und Wohnungen.

Aurich nennt neben Neufeld als Investor auch bekannte Heilbronner Namen dazu. Man brauche neben der Stadt auch große Akteure, die ein solches Vorhaben anfassen und in Zahlen gießen.