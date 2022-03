Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Um den Ausbau der Windkraft voranzubringen, schafft Baden-Württemberg das bisherige Widerspruchsverfahren während des Genehmigungsprozesses noch in diesem Jahr ab. Pro Anlage soll dieser Schritt das Tempo im Schnitt um etwa ein Jahr beschleunigen. Für einen entsprechenden Gesetzentwurf haben die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU am Dienstag grünes Licht gegeben. Er soll noch vor Ostern im Landtag beraten werden und im Herbst in Kraft treten. Die Pläne betreffen Windanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern. Der Klageweg bleibt offen.

"In der laufenden Legislaturperiode sollen 1000 neue Windenergieanlagen entstehen", heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs. Derzeit sind in Baden-Württemberg 758 Anlagen in Betrieb. 2021 sind gerade einmal 27 Anlagen dazugekommen, 2020 waren es lediglich neun, 2019 sogar nur fünf.

"Es ist Zeit, dass sich mehr Windräder im Land drehen. Die letzten Wochen haben uns schmerzvoll vor Augen geführt: Energiepolitik ist Sicherheitspolitik. Wir wollen unsere Energieversorgung unabhängiger machen. Das heißt: schnell wegkommen von importierter Kohle, Öl und Gas", sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. Dafür setze die Koalition auf den schnellen Ausbau der Erneuerbaren Energien, insbesondere auf Solarenergie und Windkraft. "Gerade hier müssen die Genehmigungsverfahren kürzer und Rechtsstreitigkeiten schneller geklärt werden", so Schwarz.

"Die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens wird zu einer deutlichen Beschleunigung der Planungen führen", sagte CDU-Fraktionschef Manuel Hagel. "Der verheerende Krieg in der Ukraine und die enormen Preissteigerungen im Energiebereich zeigen nochmal, dass wir uns aus Abhängigkeiten lösen müssen. Dazu gehört für uns als Koalition, beim Ausbau der Erneuerbaren richtig Tempo zu machen."

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte angekündigt, die Planungs- und Genehmigungszeit für Windkraftanlagen von derzeit sieben Jahren mindestens halbieren zu wollen. Hagel hat im Januar 2022 sogar gefordert, dass von der Idee bis zur Fertigstellung eines Windrades nur ein Jahr vergehen solle. Die Landesregierung hat 2021 eine Task Force eingerichtet, die Potenziale zur Beschleunigung identifizieren soll – die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens ist dabei ein zentraler Baustein. Er soll durch zahlreiche Regelungen, für die es keines eigenen Gesetzes bedarf, flankiert werden.

In den Jahren 2016 bis 2021 sind in Baden-Württemberg bei den dafür zuständigen Regierungspräsidien insgesamt 645 Widerspruchsverfahren anhängig geworden. Die Dauer zwischen Eingang des Widerspruchs und Erlass des Widerspruchsbescheids variiert dabei zwischen einem Monat und zwei oder auch teilweise mehreren Jahren. Durch die Abschaffung sei "konservativ von einer Beschleunigung der Verfahren von bis zu 12 Monaten auszugehen", heißt in der Begründung des Gesetzentwurfs.

Den Bürgerinnen und Bürgern steht damit künftig allein der Klageweg vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg offen. Bundesweit sind in jüngerer Vergangenheit im Durchschnitt 20 Prozent der Genehmigungsverfahren vor Gericht angegriffen worden. In Ländern ohne Widerspruchsverfahren betrug die Quote dagegen 40 Prozent. In Baden-Württemberg wird daher mit einer Verdoppelung der Klageverfahren gerechnet. Um das zu stemmen und die durch die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens beabsichtigte Straffung der Verfahren nicht zu konterkarieren, will Grün-Schwarz am Verwaltungsgerichtshof sieben zusätzliche Richterstellen schaffen. Die Kosten dafür werden mit 600.000 Euro jährlich beziffert, dagegen stehen Ersparnisse durch den Wegfall der Widerspruchsverfahren von 80 bis 5000 Euro pro Fall.

Kritik, mit der Neuregelung schränke Grün-Schwarz Bürgerrechte ein, weisen Schwarz und Hagel zurück. "Diese Sorge ist unbegründet", sagte Schwarz. Bei hohen Windkraftanlagen zeige die Erfahrung, dass es ohnehin in nahezu allen Fällen zu einem Gerichtsverfahren komme. "Daher schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir beschleunigen die Verfahren und stärken die Bürgerrechte, indem der Umweg bis zur Klage wegfällt." Die Möglichkeit, vor dem Verwaltungsgericht zu klagen, bestehe ja weiterhin. "Der Plan ist nun, dass diese Anliegen direkt vor Gericht geklärt werden – und zwar zielführend, zeitschonend und abschließend. Damit haben auch Investoren und Vorhabenträger mehr Planungs- und Rechtssicherheit", sagte Schwarz.

Auch Hagel verwies darauf, dass die Menschen weiter die Möglichkeit haben, die Verfahren vor dem Verwaltungsgericht rechtlich prüfen zu lassen. "Jetzt bekommen sowohl die Bürger als auch die Vorhabensträger endlich schneller Rechtssicherheit", sagte Hagel. Er sei überzeugt, dass die schnellere Entscheidungsfindung bei den Bürgern eine hohe Akzeptanz finden werde.