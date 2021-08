Baden-Württemberg. (RNZ) Heute Vormittag und im weiteren Tagesverlauf ist ein Wechsel von Wolken und sonnigen Abschnitten zu erwarten. Örtlich kann es Schauer und einzelne Gewitter geben, im Südosten bleibt es häufiger trocken. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad im Bergland und bis 24 Grad am Oberrhein. Dazu kommt meist schwacher, in Böen frischer oder starker westlicher Wind.

In der Nacht zum Dienstag warten letzte Schauer, danach bleibt es bei wechselnder Bewölkung trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 8 Grad.

Am Dienstag kommt es bereits am Vormittag örtlich zu Schauer und Gewitter. Diese nehmen im Tagesverlauf zu, dann sind auch einzelne Unwetter in Bezug auf Starkregen und Hagel wahrscheinlich.

Update: Montag, 2. August 2021, 09.10 Uhr