Stuttgart. (RNZ) Am Dienstag hat sich das Wetter in der Region wesentlicher milder als zuletzt gezeigt. Dabei werden in Heidelberg 5-10 Grad erwartet, ähnlich wie in Mannheim. In Mosbach sind mit 3-7 Grad die Aussichten etwas kühler - sowie auch in Buchen.

Ähnlich sieht es auch in Eberbach und Sinsheim aus. Dementsprechend ist Tau-Wetter angesagt.

Update: Dienstag, 16. Februar 2021, 09.35 Uhr