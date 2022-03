Heidelberg. (RNZ) Heute versteckt sich die Sonne hinter einem ausgedehnten Wolkenfeld, im Laufe des Tages kommt es zudem gelegentlich zu Regenfällen. Die Temperaturen können trotzdem zwischen 11 und 16 Grad erreichen. Schuld am Schmuddelwetter ist laut Deutschem Wetterdienst eine Kaltfront aus Nordwesten.

In der Nacht zum Freitag gibt es ebenfalls viele Wolken, auch hier kann es teilweise zu Regen kommen. Dabei kühlt es auf bis zu 3 Grad ab. Tagsüber bleibt es aber überwiegend trocken. Ab Mittag kommt dann auch die Sonne wieder zum Vorschein. Heitere 16 Grad bringen uns ins Wochenende, ehe es in der Nacht zum Samstag wieder abkühlt. Die Temperaturen können auf -1 Grad absinken, es kann zu Frost kommen.

Am Samstag wartet bewölktes Wetter und ab und an kann es auch regnen - am Sonntag kommt dann aber wieder die Sonne durch und liefert uns 16 Grad in der Kurpfalz.

Update: Donnerstag, 17. März 2022, 9.40 Uhr