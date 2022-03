Heidelberg. (rnz) Ein Hochdruckgebiet, gepaart mit relativ kalter kontinentaler Luft, wird in den kommenden Tagen das Wetter in Baden-Württemberg bestimmen. Das heißt nicht zuletzt: Aufpassen, sowohl am Donnerstagvormittag, als auch in der Nacht zum Freitag kann es zu Frost kommen. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst.

Im Tagesverlauf erwartet uns dann aber viel Sonnenschein, zudem bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. Außerdem wird ein schwacher Wind aus Osten bis Nordosten erwartet.

Die Nacht wartet mit klarem Himmel, die Temperaturen fallen auf -1 bis -7 Grad. Am morgigen Freitag geht es dann wie heute weiter: Sonnig und trocken. Im Bergland erreichen wir nur 3 Grad, im Rheintal erneut bis zu 11 Grad.

Für das Wochenende bleibt das Wetter ähnlich, allerdings kann sich der Wind noch etwas ausdehnen. Die Temperaturen werden sich bei 2 bis 9 Grad einpendeln.

Update: Donnerstag, 3. März 2022, 09.30 Uhr