Heidelberg. (RNZ) Es fließt kühle und feuchte Nordseeluft nach Baden-Württemberg ein. So kommt es von Norden her immer wieder zu Regen und nachts bildet sich Nebel, so der Deutsche Wetterdienst in seiner Vorhersage für Baden-Württemberg.

Am Dienstagvormittag bleibt es stark bewölkt und ab Mittag kann es immer wieder schauerartigen Regen geben. Die Tageshöchstwerte liegen bei 7 Grad im Bergland und 13 Grad im Rheintal. In der Nacht zum Mittwoch zieht der Regen nach Süden ab und die Wolken lockern auf. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 7 bis 2 Grad.

Am Mittwoch wird es nach Auflösung von Nebel und Hochnebel stark bis wechselnd bewölkt. Nachmittags kann es örtlich Schauer geben. Die Temperaturen liegen bei 7 Grad im Bergland bis 13 Grad im Rheintal.

In der Nacht zum Donnerstag kann es zwischen Neckar und Tauber lokal etwas Regen geben. Bei Tiefstwerten zwischen 6 und 0 Grad kann es stellenweise Frost in Bodennähe geben.