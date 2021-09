Endspurt vor der Wahl: Innenminister Thomas Strobl (Mitte) machte am Stand des CDU-Kandidaten in der Heilbronner Fußgängerzone Wahlwerbung für den Heilbronner Direktkandidaten. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. (bfk/guz) Ein wenig wahl-fauler als der Bundesdurchschnitt waren die Heilbronner auch in diesem Jahr: die Beteiligung im Wahlkreis 267 Heilbronn an der Bundestagswahl betrug 75,9 Prozent, etwa genauso viel wie 2017, aber um 1,3 Prozent weniger als im Bundesdurchschnitt. Aber auch darüber hinaus zeigt der Wahlkreis so seine Besonderheiten. Man kann sie durchaus als Indiz dafür interpretieren, dass die Bundestagswahl nicht nur eine Wahl der Parteien, sondern auch der Persönlichkeiten ist, wenngleich die Zweitstimmenverteilung auffallend stärker vom bundesweiten Ergebnis abweicht.

Klar ist: Im künftigen Bundestag wird der Wahlkreis Heilbronn weniger Gewicht haben als bisher: Statt vier Mandatsträger gibt es nur noch drei: Nachdem es für AfD-Frau Franziska Gminder nicht für den Einzug ins Parlament gereicht hat, vertreten noch CDU-Direktkandidat Alexander Throm sowie Josip Juratovic (SPD) und Michael Link (FDP) den Wahlkreis – wer von ihnen tatsächlich einer Regierungspartei angehören wird, wird erst nach den nun beginnenden Koalitionsverhandlungen feststehen.

Den größten Unterschied zwischen Wahlkreis Heilbronn und Bundesergebnis zeigt das Abschneiden der FDP: Es fällt mit 16,2 Prozent um 4,7 Prozent höher aus als der Bundesdurchschnitt. Diese "Abweichung" kann man zu einem großen Teil dem nun auch über die Landesliste wiedergewählten Michael Link zugute rechnen. Dass dagegen die SPD 3,1 Prozentpunkte weniger als bundesweit erhielt, muss sich Josip Juratovic nicht unbedingt vorrechnen lassen: Der Wahlkreis Heilbronn war immer schon sehr viel schwärzer als rot.

Das Ergebnis der Einzelstimmen zeigt nun dieses Bild: Alexander Throm, CDU, erhielt 50.298 Stimmen, diese 27,8 Prozent hätte man sich sicher auf Bundesebene gewünscht. Juratovic, SPD, liegt mit 43.886 Stimmen und 24,3 Prozent mit seiner Partei auf gleicher Höhe.

Bei der vergangenen Bundestagswahl zeigt die Verteilung der Zweitstimmen – man bezeichnet sie gerne auch als "Kanzlerstimmen" – im Vergleich zu 2017 sichtbare Verschiebungen. Damals hatte die CDU noch 32,1 Prozent der Stimmen geholt, vor der SPD mit nur 17,7 Prozent und der AfD, knapp dahinter, mit 16,4 Prozent. Nun aber verlor die CDU 8,2 Prozent, die SPD gewann 4,9 Prozentpunkte und die FDP 3,2 Prozentpunkte hinzu. Beachtlich, wie schon erwähnt, ist das Abschneiden der FDP mit ihren hiesigen 16,2 Prozent im Vergleich zu den 11,5 Prozent im Bund wie auch das der AfD, die mit 13,2 Prozent im Wahlkreis Heilbronn 2,9 Prozente mehr holte als auf Bundesebene. Damit hat sich in Heilbronn auch die Reihenfolge der Gewinner verschoben: Auf CDU und die SPD folgt die FDP an dritter Stelle, und nicht etwa die Grünen wie im Bund. Und auch dies ist bemerkenswert: Die AfD liegt mit 13 Prozent hier nur ganz knapp hinter den Grünen mit 13,2 Prozent. Dass die AfD im "reichen" Heilbronner Osten bei anderen Wahlen auch schon mal mehr als 17 Prozent erreichte, zeigt dennoch einen Stimmverlust.

Hintergrund Mehr zur Bundestagswahl gibt es unter www.rnz.de/btw21. Mehr zur Bundestagswahl gibt es unter www.rnz.de/btw21.

[-] Weniger anzeigen

Die Grünen waren mit Isabell Steidel angetreten. Die junge Nachwuchspolitikerin startete im Jugendgemeinderat der Stadt und ist einer breiten Öffentlichkeit noch nicht so bekannt. Das mag auch ein Grund mit dafür sein, dass sie sogar noch weniger persönliche Stimmen (23.018 oder 12,7 Prozent) erhielt als die AfD-Abgeordnete Gminder, die 23.092 Stimmen oder 12,8 Prozent auf sich vereint hat. Link erreichte mit 24.746 persönlichen Stimmen lediglich 1754 mehr.