Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Tübingen. Die heiße Phase des Landtagswahlkampfs in Baden-Württemberg hat begonnen. Wo stehen die Parteien? Welche Risiken gibt es? Darüber spricht der Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät in Tübingen, Josef Schmid (64), im Interview.

Josef Schmid, Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät in Tübingen. Foto: privat

Prof. Schmid, in Baden-Württemberg wird in zwei Monaten gewählt. Lässt sich dieser irgendwie mit früheren Wahlkämpfen vergleichen?

Es wird etwas ganz anderes sein. Corona als Thema überlagert alles. Und die Art des Wahlkampfs wird auch anders sein. Mit Präsenzveranstaltungen geht ja wenig. Interessant wird sein, inwieweit die Partei in der Lage sind, auf elektronische Mittel umzustellen. Und welche Wege der Wähleransprache gefunden werden.

Die Spitzenkandidaten der großen, konkurrierenden Parteien sitzen gemeinsam am Kabinettstisch. Was bedeutet das für das Duell?

Beide Parteien hoffen, dass sie gewinnen werden. Damit sind die Verlockungen, sich wechselseitig zu blockieren, größer. Sie blockieren sich jetzt schon. Und es wird noch schlimmer, weil die Gefechtslage in der CDU nicht so ganz klar ist. Sie haben zwar eine Spitzenfrau, aber mehrere Hintermänner. Ob sie sich mit denen immer wohlfühlen kann – das wage ich zu bezweifeln.

Auf wen müsste Frau Eisenmann im eigenen Team besser aufpassen?

Auf Thomas Strobl und auf Wolfgang Reinhart. Und vielleicht sogar noch auf Guido Wolf. Bei allen ist nicht ganz klar, was ihr Kalkül ist. Zugespitzt: Reinhart macht die Rolle rückwärts zur alten CDU. Da ist die Frage, ob die überhaupt mehrheitsfähig wäre. Strobl hat eher das strategische Ziel, dass er signalisieren will, dass Schwarz-Grün funktioniert. Da darf man nicht zu aggressiv mit dem Partner umgehen. Beide Positionen machen schon irgendwie Sinn – aber es führt dazu, dass man nicht sonderlich homogen auftritt. Eisenmann selbst geht ja eher burschikos vor. Die Frage ist, wie lange das im Wahlkampf trägt.

Kommt diese forsche Art an? Oder funktioniert da ein ruhigerer Kretschmann besser?

Ich glaube, dass sich Kretschmanns Art durchsetzt. Er kommt seriöser, ruhiger rüber. Frau Eisenmann sammelt zwar an manchen Ecken Pluspunkte, weil sie konfrontativ ist. Aber am Ende müssen doch alle miteinander können – und das wissen doch alle.

Und sie hat das Amt der Kultusministerin, das sie einengt.

Als Kultusministerin geht es ihr so ähnlich wie dem Bundestrainer im Fußball: Alle kennen sich aus. Jeder war in der Schule, jeder weiß es besser. Sie hat das undankbarste Geschäft. Es gibt keinen Kultusminister, der alles richtig machen kann.

Könnte sie denn einfach sagen: Ich konzentriere mich auf ruhige Sacharbeit?

Dann verschwindet sie komplett aus der Wahrnehmung. Voll konfrontativ, wie es vielleicht ihrem Naturell entspräche, geht nicht, weil sie eingebunden ist in die Koalition und weil sie erwartungsgemäß auch wieder in eine Koalition mit den Grünen muss.

Die Grünen-Parteichefs haben sich Mitte Dezember sehr deutlich von der CDU abgesetzt. Diese sei "ein Klotz am Bein". War das geschickt?

Auch die Grünen müssen sich gerade profilieren. Für sie ist es ganz neu, dass sie Konkurrenz durch eine neue Partei aus der Umweltecke bekommen haben. Die Erwartungshaltung, dass die Grünen politische Wunder vollbringen, ist relativ groß. Eine Koalition mit zwei gleichstarken Partnern erlaubt aber keine Revolutionen. Daher sind gerade Klimaaktivisten unzufrieden. Sie haben zunehmend Probleme damit, dass Politik immer das Bohren dicker Bretter ist.

Könnten die Grünen wieder Stimmen in der Mitte verlieren, wenn sie sich zu sehr um den linken Öko-Rand bemühen?

Winfried Kretschmann sammelt die Mitte ein. Da sind die Grünen sicher. Schwieriger wird es für die Parteispitze, den linken Rand zu halten. Auch die SPD hatte ja dieses Problem – und hat es nicht geschafft. Aber die Koalition mit der CDU scheint mir doch weiterhin die einzige ernsthafte Machtoption für die Grünen zu sein. An Dreierbündnisse kann ich nicht so recht glauben.

Der linke Lagerwahlkampf, der von der SPD versucht wird, ist also nicht glaubhaft?

30 plus 11 ist nicht 50. Ein Lagerwahlkampf macht nur Sinn, wenn ein Lager mehrheitsfähig ist. Bei der anhaltenden Schwäche der SPD ist es nicht plausibel, warum sich da etwas ändern sollte.

Welche Rolle kann denn Berlin spielen? Da gibt es ja durchaus noch einige spannende politische Entscheidungen.

Bei den Grünen ist die Führungsspitze so stabil, die Partei erfolgreich aufgestellt. Wer hätte gedacht, dass wir ernsthaft über grüne Kanzlerkandidaten sprechen? Da kommen also eher beruhigende Signale.

Und von der Bundes-CDU?

Da wird die Frage sein, ob die in der Lage sind, einen Parteivorsitzenden zu wählen. Und zwar so, dass die Konkurrenten sich dann auch zurückziehen. Ich befürchte ja eher, dass das nicht klappt. Friedrich Merz hatte ja schon so trump-hafte Anwandlungen. Der Einzige, der sich überraschend loyal gezeigt hat, ist Jens Spahn. Aber auch das scheint sich zu ändern. Im schlimmsten Fall wird am 16. Januar einer mit 51 Prozent gewählt, ein anderer fühlt sich benachteiligt – und im Umfeld der Landtagswahl läuft dann so eine dämliche Debatte.

Die Südwest-CDU hat sich frühzeitig hinter Friedrich Merz gestellt.

Ich hätte da eher zu mehr Zurückhaltung geraten. Man kann ja für Merz stimmen, aber das Signal sollte doch sein, dass vor allem eine stabile Führung wichtig ist.

Trauen Sie der Berliner Parteiführung da nicht zu, um Umfeld der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz für Ruhe zu sorgen?

Ich fürchte, es wird schwierig. Alle drei Kandidaten sind nicht so gestrickt, als dass sie miteinander zu einer guten Lösung kommen könnten. Ich sehe keinen der drei als extrem loyalen Parteisoldaten.

Schauen wir auf die Oppositionsparteien. Die SPD hat sich gesammelt, Personalquerelen beigelegt – und steht trotzdem keinesfalls gut da. Welche Entwicklung erwarten Sie da?

Nichts. Diese Stabilität im Tief ist schon erstaunlich – und ich sehe nichts, was sie da rausführt. Im Bund machen sie klassische wohlfahrtsstaatliche Politik – ein Rückfall in die Sozialpolitik der 90er Jahre. Aber diejenigen, die davon profitieren, wählen nicht unbedingt die SPD. In der Landespolitik ist es schwer, sich als Opposition zu profilieren. Neben den "Platzhirschen", den Ministerpräsidenten, bleibt generell wenig Platz. Hinzu kommt, dass man extrem peinlich aufpassen muss, dass man mit seinen Attacken auf die Regierung nicht zu nah an die AfD herankommt. Und Spitzenkandidat Andreas Stoch steht bei Attacken auf Eisenmann als ehemaliger Bildungsminister nicht mit blütenreiner Weste da.

Kann er die Chance nicht nutzen, um aus der Opposition heraus zu sagen: So würde ich es besser machen?

Es ist ja keineswegs unumstritten, was in grün-roten Zeiten in der Bildungspolitik passiert ist. Die Pläne zum Abbau von Lehrerstellen sind unter Nils Schmid, einem SPD-Finanzminister, ganz extrem vorangetrieben worden. Auch die Schulreformen gefielen ja bei weitem nicht jedem. Und andere Themenbereiche finden sich kaum.

Es gibt ja beispielsweise die Initiative, sich für kostenlose Kitas einzusetzen.

Das Hauptproblem der SPD ist, dass es einen basalen Vertrauensverlust gibt. Das bekommt man auch mit Wahlgeschenken nicht wieder hin. Die SPD weiß nicht, welche Zielgruppe sie ansprechen will. Den Daimler-Facharbeiter? Oder die Bedienung, die bis vor kurzem noch in der Kneipe geschafft hat? An beide kommt sie aber nicht so recht ran.

Kommen wir zur FDP: Schon vor fünf Jahren haben Sie kritisiert, dass der Spitzenkandidat wenig Frische ausstrahle. In diesem Jahr tritt Hans-Ulrich Rülke wieder an. Ist er jetzt der Richtige?

Nein. Rülke ist mir in vielen Fragen zu dicht bei Eisenmann. Wo haben wir noch liberale Kernbestände? Rülke ist für mich nicht derjenige, der eine Partei der Bürgerrechte nach vorne bringt. Oder der deutlich macht, wo die Tücken sind bei einer großen Staatsverschuldung. Patienten werden mit Skalpell und Messer gerettet – nicht mit der Bazooka: So eine Position könnte man ja schonmal deutlich machen.

Neu ist, dass die FDP sich sehr offen zeigt für eine Koalition mit den Grünen. Eine große Sehnsucht nach Regierung?

Ja. Das müssen sie sich auch offen halten. Die FDP will ja auch hier im Lande eigentlich eine geborene Regierungspartei sein. Und man kann seinen Wählern doch nicht allen Ernstes verkaufen wollen, dass der Kretschmann eine Gefahr sei. Absehbar, welche Koalitionen möglich sein werden, ist ja nicht.

In welcher Rolle sehen Sie der AfD?

Das Potenzial ist ein bisschen geschrumpft, aber es wird immer noch zu viel sein. Sie liegen in Umfragen bei zwölf Prozentpunkten. Das ist nicht wenig – und ich denke, da werden sie auch bleiben. Politisch werden sie aber keinen Einfluss haben. Sie wären ja auch in der Sache nicht handlungsfähig.