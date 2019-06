Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. An der Universität Hohenheim hat ein internationales Netzwerk zur Cannabis-Forschung seine Arbeit aufgenommen. Wissenschaftler und Firmen aus Deutschland wollen mit kanadischen Partnern das gesundheitsfördernde Potenzial von Hanf erschließen. Um berauschende Stoffe geht es ausdrücklich nicht.

Hanf gehört zu den ältesten Kulturpflanzen und wurde auch in Deutschland lang in großem Stil angebaut, unter anderem als Faserquelle für Seile, Kleidung oder Papier. Sein medizinisches Potenzial ist unbestritten; seit 2017 ist Cannabis in Deutschland als Medikament anerkannt. Das Image als Droge und ein jahrzehntelanges Anbauverbot hatten aber auch in der Forschung Folgen: "Wir wissen über diese Pflanze extrem wenig", sagte die Hohenheimer Agrarforscherin Simone Graeff-Hönninger. "In allen Ländern, egal, wo wir hinschauen, ist der Forschungsbedarf noch sehr, sehr hoch." Graeff-Hönninger koordiniert das Projekt.

Wegen des erschwerten Zugangs zu Pflanzen habe es die Wirtschaft schwer, das nötige Wissen selbst zu entwickeln, erklärte die Professorin. Der Forschung wiederum fehlten Informationen, welche Produkte am Markt gewünscht seien.

Ein Netzwerk mit dem sperrigen Namen "Medizinisch phytocannabinoid-reiches (PCR) Cannabis" soll nun Abhilfe schaffen. "Es ist kein Cannabis, das irgendeine Rauschwirkung hätte", erklärte Uni-Sprecherin Dorothea Elsner. Die Forscher wollen Stoffe gewinnen, die sich neben der Medizin auch in der Ernährung oder der Körperpflege verwenden lassen. Dazu wollen sie Sorten weiterentwickeln, die arm an psychoaktiven Substanzen sind. Es geht um die Frage, welche Varianten wofür geeignet sind, aber auch darum, welche überhaupt in Mitteleuropa gedeihen. Überdies fehle es auch noch an Techniken zum großflächigen Anbau und zur Ernte.

Die Universität Hohenheim übernehme mit dem Projekt eine Vorreiterrolle, erklärte Graeff-Hönninger. Weil das globale Cannabis-Geschäft bislang von Kanada dominiert werde, wolle man von der Erfahrung dortiger Partner profitieren: Im Boot ist auch der Nationale Forschungsrat von Kanada (NRC). Andrew Bauder erklärte für den NRC, sein Land wolle kanadischen Unternehmen helfen, internationale Partner zu finden.

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert. Die Mittel kommen aus einem Innovationsprogramm für den Mittelstand. Derzeit besteht das Netzwerk aus sieben deutschen und vier kanadischen Partnern. Weitere Unternehmen können sich anschließen.

Laut Apothekerverband ABDA gaben im Jahr 2018 Apotheken rund 145.000 Einheiten cannabishaltiger Zubereitungen und unverarbeiteter Blüten ab, mehr als dreimal so viele wie von der Freigabe im März 2017 bis zum Jahresende.