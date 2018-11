Heilbronn. (rnz) Ab sofort nutzt die Stadt Heilbronn auch WhatsApp und andere Messengerdienste, um wichtige Infos bekannt zu machen, darunter Hinweise auf Veranstaltungen, Baustellen und die vorübergehende Schließung von Ämtern, aber auch bedeutende Ereignisse, Beschlüsse und Entwicklungen.

"Programme wie WhatsApp und der Facebook-Messenger sind mittlerweile in allen Altersgruppen beliebte Kommunikationsmittel", so Christian Britzke, der Leiter der städtischen Pressestelle. "Deshalb halten wir das neue Angebot für einen praktischen Service für alle, die sich über das aktuelle Geschehen in der Stadt auf dem Laufenden halten wollen."

Für die Bürger ist die Nutzung kostenlos und einfach. Es muss lediglich die Kontaktnummer der Stadt Heilbronn in den eigenen Kontakten auf dem Smartphone hinterlegt und eine erste Nachricht mit dem Stichwort "Start" an die Stadt geschrieben werden. Schon laufen alle Nachrichten - in der Regel eine pro Tag - auf dem Handy ein.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, mit der Stadt zu chatten, ohne dass Dritte dies sehen. Wer wegzieht oder das Interesse verliert, kann die Meldungen jederzeit abbestellen. Alle Daten werden dann gelöscht. Die Stadt werde niemals über die hinterlegte Mobilnummer anrufen oder Spam versenden, versichern die Verantwortlichen.

Um den Messenger-Newsletter zu abonnieren, muss man unter www.heilbronn.de, Heilbronn Info, Aktuelles, seine Zustimmung zur Kommunikation über den Messenger und zur Verarbeitung der Daten erteilen. Deshalb kann die Nummer hier auch nicht mitgeteilt werden.

Außer per WhatsApp und Facebook-Messenger können die Nachrichten auch über die Messenger Telegram und Instagram bezogen werden. Darüber hinaus informiert die Stadt Heilbronn auch weiterhin per Facebook, Newsletter, die Homepage und die Heilbronner Stadtzeitung. Auch wer ohne Smartphone und Internet unterwegs ist, kann sich somit gut informieren.