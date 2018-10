Weltweit einzigartig: die "Bohnenberg-Sternwarte" am Schloss Hohentübingen. Foto: Gollnow

Von Kathrin Löffler

Tübingen. Weniger informierte Besucher des Schlosses Hohentübingen könnten das Rundgebäude davor auch für eine Gartenlaube halten - mit gerade rund sechs Quadratmetern steht es auf dem Areal des Schlosses. "Das ist klitzeklein, da passen kaum fünf Leute rein", sagt Ernst Seidl, Direktor des Museums der Universität Tübingen (MUT).

Tatsächlich handelt es sich dabei um ein Observatorium mit drehbarem Dach. Am Freitag sollte es wiedereröffnet werden. Seit 2017 war das Gebäude restauriert worden, nachdem es Rosenranken und andere Pflanzen jahrelang in einen regelrechten Dornröschenschlaf gewuchert hatten.

Der Tübinger Astronom Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger hatte die kleine Sternwarte Anfang des 19. Jahrhunderts bauen lassen. Württemberg war gerade vom Herzogtum zum Königreich aufgestiegen. König Wilhelm I. wollte wissen, über was für ein großes Reich er da eigentlich regierte - und beauftragte vor 200 Jahren, am 25. Mai 1818, von Bohnenberger, es zu vermessen. Zuvor war das nur mäßig exakt geschehen: "Da wurden Entfernungen noch festgelegt, indem man mit Pferde- und Ochsenwagen die Radumdrehungen zählte", erzählt Seidl.

Dass sich Astronomen auch mit Landvermessung beschäftigen, war damals nicht unüblich, wie Joachim Wambsganß, Vorsitzender des Rats deutscher Sternwarten, erklärt. In beiden Bereichen geht es um die Bestimmung von Entfernungen. Von Bohnenberger begann in der Sternwarte der Tübinger Astronomen - die lag im Nordostturm des Schlosses. Genau dorthinein setzte er den Nullpunkt Württembergs. Per Teleskop taxierte er zunächst die Entfernung zur Wurmlinger Kapelle im Westen und zur Burg Hohenneuffen im Osten und legte weitere markante Orientierungspunkte fest.

"Triangulation" heißt dieses Verfahren der Landvermessung: Dabei werden auf großen Flächen von weitem sichtbare Orte bestimmt, zu einem Netz aus Dreiecken verbunden und die Abstände berechnet. Ganz Württemberg nach solchen Aussichtspunkten abzureisen und auszumessen, war aufwendig. Es brauchte Arbeitskräfte: teils mehr als 100 Feldmesser waren nach den Forschungen des Astronomiehistorikers Jürgen Kost im Einsatz. Und es brauchte Zeit: 1840 war die Landvermessung fertig. Da war von Bohnenberger bereits seit neun Jahren tot.

Zu Lebzeiten setzte er für seine Arbeit die neueste Technik. Er bestellte bei Münchner Feinmechanikern eine auf seine Wünsche zugeschnittene Version des "Reichenbach’schen Wiederholungskreises", Seidl zufolge das bis dato modernste Vermessungsgerät. Und zu dem damaligen High-Tech-Werkzeug wollte von Bohnenberger auch die entsprechenden Arbeitsbedingungen. Die Sternwarte im Turm schien ihm auf Dauer zu wackelig, dort konnten sogar Windböen Messungen durcheinanderbringen. Also ließ er für sein fortschrittliches Vermessungsgerät ein eigenes Observatorium errichten.

Jürgen Kost zufolge ist das Tübinger Ensemble aus Bohnenberg-Sternwarte und "Reichenbach’schem Wiederholungskreis" weltweit einmalig. So ein Gerät gebe es sonst nur noch in Paris, Neapel, Mannheim, Mailand und Florenz - die dazugehörigen Observatorien seien dort allerdings nicht mehr erhalten.