Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Winfried Hermann (Grüne) ist seit 2011 Landesverkehrsminister, zuerst in grün-roten Zeiten, seit 2016 in der Koalition mit der CDU. Im RNZ-Interview fordert der 57-Jährige mehr Mittel für den Ausbau der E-Ladestationen und eine staatliche Unterstützung der Flugwirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität. Ein Gespräch über die Verkehrswende – und neue Töne bei der Union.

Herr Hermann, was ist Ihnen als Aufsichtsratschef des Stuttgarter Flughafens wichtiger: sein wirtschaftliches Wohl oder seine Ökobilanz?

Als Aufsichtsratsvorsitzender achte ich auf das Wohl des Unternehmens. Deshalb will ich Stuttgart zu einem der nachhaltigsten Flughäfen in Europa machen. Wir haben dabei schon viel erreicht, zuletzt mit starken ökologischen Komponenten bei Start- und Landeentgelten.

Was ist mit Kurzstreckenflügen?

Kurzstreckenflüge sind besonders klimaschädlich. Wir müssen daher Bahnfahren so attraktiv machen, dass die Nachfrage nach innerdeutschen Flügen wegbricht. Von Verboten halte ich nichts. Die Menschen wollen die Welt sehen, die Wirtschaft will global ihre Geschäfte machen. Aufgabe von Politik und Wirtschaft ist es, den Flugverkehr klimaneutral zu machen.

Was heißt das konkret?

Wir brauchen Innovationen und Steuerung. Der frühere Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat die Luftverkehrssteuer eingeführt. An der sollten wir anknüpfen, das heißt zuerst den Kurzstreckentarif von derzeit rund 7,40 Euro deutlich anheben, um die Flugwirtschaft stärker an den von Kurzstreckenflügen produzierten Klimaschäden zu beteiligen. Das ginge schneller und wäre effizienter als eine neue Kerosinsteuer.

Wohin mit den Einnahmen?

Wir brauchen für eine Flugverkehrswende andere Flugzeuge und andere Kraftstoffe - das wird teuer. Der Staat sollte die Flugwirtschaft bei diesem Prozess aus diesen zusätzlichen Steuereinnahmen finanziell unterstützen. Die Branche hat erkannt, dass sie auch ihren Beitrag leisten muss, damit Deutschland 2050 klimaneutral sein kann.

Dafür entscheidender ist der Autoverkehr. Aber die Akzeptanz der Elektroautos ist dürftig.

Der Bund und die Autoindustrie haben zu lange gezögert. Ihr ursprünglicher Anspruch, bis 2020 in Deutschland eine Million Elektroautos auf den Straßen zu haben, wird daher krachend verfehlt. Ich habe das Ziel ausgegeben, dass in Baden-Württemberg 2030 mindestens zwei Millionen Elektroautos auf den Straßen fahren sollen, damit wir 2050 komplett klimaneutral sein können.

Ist das noch realistisch?

Dafür müssen sich alle mächtig anstrengen. Die Branche muss günstigere Autos anbieten, das ist bisher das Haupthemmnis. Die Bürger müssen ihr Verkehrsverhalten hinterfragen, auch sie stehen in der Pflicht. Und die Politik muss dafür sorgen, dass die öffentliche Ladeinfrastruktur so ausgebaut wird, dass niemand Angst haben muss, liegenzubleiben.

Was halten Sie für notwendig?

Wir brauchen bis 2030 in Baden-Württemberg eine Million Ladepunkte, 900.000 private und 100.000 öffentliche. Dafür muss der Bund Hürden für Ladestationen in Privatbauten beseitigen und sowohl der Bund als auch das Land müssen mehr in öffentliche Stationen investieren. Wichtig sind aber auch erneuerbare Kraftstoffe sowie die Brennstoffzellen-Technologie und Wasserstoff.

Was heißt das für den Etat 2020/21?

Wir benötigen unbedingt mehr Mittel für den Ausbau der E-Ladestationen und der Wasserstoff-Tankstellen. Wir arbeiten bereits an Modellprojekten für erneuerbare Kraftstoffe.

Der Grünen-Landesvorstand will, dass Baden-Württemberg 2040 klimaneutral ist. Ist das realistisch?

Das ist sehr ambitioniert und den Herausforderungen der Klimakrise angemessen. Als Minister einer Koalition orientiere ich mich an der Strategie der Bundesregierung und dem, was unser Koalitionspartner CDU mitträgt. Die grüne Partei will Treiber sein, das begrüße ich. Aber wir Grüne alleine werden das Klima nicht retten. Daher freue ich mich über neue Töne aus CSU und CDU. Vor Kurzem wäre ich für manche Forderung, die jetzt aus der Union kommt, massiv kritisiert worden.

Richter fordern für Stuttgart 2020 ein flächendeckendes Euro-5-Fahrverbot. Warum sperren Sie sich?

Niemand in Europa hat so viele Maßnahmen für die Luftreinhaltung eingeleitet wie wir in Stuttgart. Wir nutzen Luftreinhaltefilter und speziellen Asphalt, wir haben den Nahverkehr attraktiver und preiswerter gemacht und zonale Fahrverbote für Euro-4-Diesel eingeführt. Jetzt versuchen wir, durch sinnvolle streckenbezogene Euro-5-Fahrverbote die Grenzwerte einzuhalten. Ich hoffe, dass die Gerichte sehen, was wir alles tun und dass sich die Werte weiter verbessern.