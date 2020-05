Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Präsidentin des baden-württembergischen Verfassungsschutzes, Beate Bube (55) spricht im RNZ-Interview über Extremisten auf den "Hygiene-Demos" der vergangenen Tage, Verschwörungstheoretiker und die Beobachtung von AfD-Politikern.

Frau Bube, haben Sie am Samstag Mitarbeiter des Landesamts auf den Cannstatter Wasen geschickt?

Wie üblich geben wir keine Auskunft zu unserem operativen Handeln. Klar ist: Im Zuge der Corona-Pandemie haben wir sehr intensiv im Blick, wie extremistische Szenen jeder Couleur reagieren und sich äußern. Extremisten nutzen Krisen, um ihre Ideologien zu begründen und neue Anhänger zu gewinnen.

Ich frage, weil bei den "Hygiene-Demos" in Bad Cannstatt Bürger, die gegen Grundrechts-Beschränkungen protestieren, neben Rechtsextremisten und Verschwörungsfreaks stehen. Beunruhigt Sie dieser Mix?

Versammlungs- und Meinungsfreiheit sind wesentliche Grundrechte. Deshalb rufen Demonstrationen den Verfassungsschutz nur auf den Plan, wenn es konkrete Hinweise auf extremistische Akteure oder Botschaften gibt. Bei den Demos im Zusammenhang mit Corona, die es bundes- und landesweit gibt, tritt vereinzelt eine dem Rechtsextremismus zuzurechnende Klientel auf – als Anmelder, Redner und Teilnehmer. Diese Leute sind nicht die Mehrheit der Demonstranten, aber sie interessieren uns. Denn eine Krise wie diese ist für Extremisten ein Einfallstor und eine willkommene Gelegenheit, ihre Botschaften zu verbreiten.

Im Zusammenhang mit Corona blühen irre Verschwörungsideen: Bill Gates wolle die Menschheit versklaven beispielsweise. Wie erklären Sie sich, dass so etwas verfängt?

Nicht alle Botschaften auf diesen Demos sind für uns relevant. Wir sind auch nicht zuständig für jede noch so krude Idee. Eine besondere Problematik sehen wir aber darin, dass dort extremistische Denkmuster verbreitet werden und Anschluss bis weit ins bürgerliche Milieu finden sollen. Dort wird teilweise der demokratische Rechtsstaat geleugnet und als diktatorisch dargestellt, seine Organe werden diskreditiert und man argumentiert mit Verschwörungsmythen. Es besteht auch die Gefahr, dass diese typisch extremistischen Narrative auf Personen treffen, die sich radikalisieren.

Die AfD dient sich dem Protest an, warnt vor einer "Hygiene-Diktatur". Sehen Sie da Schnittmengen?

Wir beobachten die AfD-Teilorganisationen "Der Flügel" und JA, die "Junge Alternative". Von deren Personal treten Einzelne bei diesen Demos auf oder nehmen daran teil, wie übrigens auch Vertreter rechtsextremistischer Parteien, etwa von "Die Rechte" oder von neonazistischen Organisationen. Das prägt nicht das gesamte Geschehen, aber es gibt Parallelen in der Argumentation. Man sucht den Wutbürger und will ihn animieren.

Das Landesamt bekommt eine eigene Abteilung "Rechtsextremismus". Ist das eine Reaktion auf den gesellschaftlichen Rechtsruck?

Der Landtag hat uns dankenswerter Weise im Rahmen eines Sonderprogramms 25 neue Planstellen zugesprochen. Die werden jetzt besetzt, was in Corona-Zeiten erschwert ist. Die neue Abteilung soll im Oktober an den Start gehen. Ich halte diese Maßnahme für dringend notwendig. Der Rechtsextremismus hat ein breites Spektrum: von gewaltbereiten Neonazis über klassische Parteien hin zu Islamfeinden, Reichsbürgern oder anderen Strömungen. Wir haben es zunehmend mit radikalisierten Einzeltätern und Kleinstgruppen zu tun, geeint vom Hass auf diese Gesellschaft, die Demokratie und natürlich Migranten. Da wollen und müssen wir noch genauer hinschauen.

Rechtsextremisten bereiten sich seit Jahren auf Krisen und einen "Tag X" vor, um loszuschlagen. Sehen Sie jetzt solche Aktivitäten?

Wir haben keine konkreten Gefährdungshinweise, wissen aber, dass es solche Planungen gibt. Globale Krisen wie die derzeitige passen natürlich genau in die Definition. Gerade in diesen Zeiten schauen wir daher, ob es Akteure gibt, die auf einen solchen "Tag X" hinarbeiten.

Sind das eigentlich nur Rechtsextremisten?

Wir sehen Reaktionen auf die Corona-Pandemie in allen extremistischen Szenen. Linksextremisten deuten sie als Zeichen für die Schwäche des kapitalistischen Systems. Und mit dem Erstarken der Rechtsextremisten gehen Reaktionen von Linken einher. Da gibt es Gegendemonstrationen, häufig Sachbeschädigungen, denken Sie an die Botschaften, die neulich an den Landtag in Stuttgart gesprüht wurden. Auch die linksextremistische Szene ist durchaus aktiv und schreckt bisweilen auch vor Gewalttaten nicht zurück.

Wie deuten Islamisten Corona?

Der islamistische Terrorismus ist nach wie vor sehr gefährlich. Wir stellen fest, dass die Propaganda des "Islamischen Staates", der zwar als Gebiet zerschlagen ist, aber gleichwohl noch eine Rolle spielt, wieder zunimmt. Der IS nutzt die gegenwärtige globale Schwächung, gerade auch der westlichen Staaten, und ruft dazu auf, diese Situation auszunutzen. Man wendet sich an alle Unterstützer, die der dschihadistischen Ideologie anhängen, und ruft zu Anschlägen auf. Wir müssen also weiter wachsam sein.