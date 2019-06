Stuttgart. (dpa/pol/rl) Überflutete Straßen, umgestürzte Bäume und vom Wasser hochgedrückte Gullydeckel: Ein heftiges Unwetter ist am Montagnachmittag im Raum Pforzheim niedergegangen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schätzt, dass punktuell bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fielen.

Stärker betroffen war auch die A 6 im Bereich Bad Rappenau. Dort musste in Fahrtrichtung Mannheim wegen einer Überschwemmung für kurze Zeit der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Ansonsten fielen in Orten oder auf dem Land Bauzäune und einige Bäume über Straßen oder wurden Äste auf Fahrbahnen geweht.

In Buchen gab es wegen eines Blitzeinschlag einen Stromausfall. Im Laufe des Nachmittags fielen die ersten Regentropfen und Blitze zuckten vereinzelt über den Himmel. Während in Buchen kurz das Licht flackerte, kam es in Hainstadt schlimmer: Dort fiel um 16.45 Uhr in Teilen des Ortes der Strom aus. Für die Stadtwerke Buchen bedeutete dies: Fehler suchen und beheben.

Zwei zum Glück harmlose Unfälle wurden gemeldet. Einmal prallte eine Autotür, die geöffnet und von einer Sturmboe weggerissen wurde, gegen ein anderes Auto und in einem Fall wurde ein Verkehrszeichen auf ein geparktes Fahrzeug geweht. Verletzte gab es bislang nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse (17 Uhr) keine.

Nach Angaben der Polizei musste zwischen Pforzheim-Dillweißenstein und Unterreichenbach im Kreis Calw kurzfristig auch eine Straße nach einem Hangrutsch gesperrt und gesäubert werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. In Pforzheim fiel ein Baum auf zwei Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Nach dem heißen Wochenende und Temperaturen auch am Montag um die 30 Grad erwarteten die Meteorologen wegen einer Kaltfront aus dem Westen noch bis in die Nacht für Baden-Württemberg Unwetter mit viel Regen und auch Hagel. Der DWD warnte vor der Gefahr lebensgefährlicher Blitzschläge und rief zur Vorsicht auf: "Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände." Auch solle man Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten.

Wo genau es wie heftig wird, lasse sich nicht sagen. "Potenzial ist überall gegeben", sagte ein DWD-Experte. Trotz kurzer Abkühlung: Heiß bleibt es dennoch vorerst. Bis Mittwoch werden Höchsttemperaturen zwischen 26 Grad und 32 Grad erwartet. In der Nacht zum Dienstag geht dem Schlechtwetter nach DWD-Prognose die Puste aus: "Gegen Mitternacht dürfte es höchstens noch im Nordosten Gewitter geben." Dienstag und Mittwoch sollten heiter und weitgehend trocken sein. Erst in der Nacht zum Donnerstag drohen laut DWD wieder Gewitter.

Update: Montag, 3. Juni 2019, 17.58 Uhr