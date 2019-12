Drei Trickdiebe verschafften sich Zutritt in eine Wohnung eines Rentnerehepaares und erbeuteten mehrere Tausend Euro. Symbolfoto: dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart/Berlin. Die Grünen fordern von der Bundesregierung eine Reform des Unterhaltsrechts. Um Alleinerziehende zu entlasten, sollten "die zahlungspflichtigen Elternteile automatisch herangezogen werden", heißt es in einem Konzeptpapier von grünen Bundes- und Landespolitikern aus Baden-Württemberg, das der Rhein-Neckar-Zeitung vorliegt.

Danach soll künftig das Finanzamt den gerichtlich festgelegten Unterhalt monatlich automatisch beim Zahlungspflichtigen einziehen und ihn an den Alleinerziehendenhaushalt überweisen. Der zahlungspflichtige Elternteil soll gesetzlich zur Einwilligung verpflichtet werden und ein nicht gedecktes Konto zur Pfändung führen können. Wer tatsächlich nicht zahlungsfähig ist, soll einen Antrag auf staatliche Unterstützung stellen können. Damit würde die Beweislast umgekehrt.

"Wir wollen so mehr Gerechtigkeit für Alleinerziehende erreichen und die Zahl derer, die sich ihrer Unterhaltspflicht entziehen, deutlich reduzieren", begründete der Sozialexperte der Grünen-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, der Reutlinger Abgeordnete Thomas Poreski, den Vorstoß. Bislang gilt: Wenn das andere Elternteil nicht zahlt, können Alleinerziehende einen staatlichen Unterhaltsvorschuss beziehen. Diese Leistung muss von den Alleinerziehenden jedoch beantragt werden.

In Baden-Württemberg gibt es über 60.000 Bezieher. Faktisch würden aber auch immer wieder Rechtsansprüche auf Unterhalt nicht wahrgenommen, klagen die Grünen. Denn neben dem bürokratischen Aufwand schrecke die Aussicht, den nicht zahlenden Elternteil "anzuschwärzen". Das sei auch deswegen "prekär, weil etwa 40 Prozent der Alleinerziehenden mit ihren Kindern unter der Armutsgrenze leben", heißt es in dem Papier. Den Vorstoß haben die Heidelberger Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Franziska Brantner, und die Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Odenwald-Tauber, Charlotte Schneidewind-Hartnagel, die für die Grünen in der Kinderkommission des Bundestags sitzt, mitunterzeichnet.

Dem Staat gelingt es bislang nur zu einem geringen Teil, den Unterhaltsvorschuss beim zahlungspflichtigen Elternteil einzutreiben. Die "Rückholquote" liegt bundesweit in der Regel deutlich unter einem Drittel, allein Baden-Württemberg bleibt jährlich auf Vorschusszahlungen in Höhe von etwa 60 Millionen Euro sitzen.

Schätzungen zufolge überwiegt der Anteil der Zahlungsunwilligen den der Zahlungsunfähigen. Die von ihnen vorgeschlagene Reform "verhindert in großem Maß den heute massenhaften Betrug an Alleinerziehenden und ihren Kindern durch säumige Unterhaltsverpflichtete", schreiben die Grünen. Ehrliche Unterhaltspflichtige würde durch die Reform nicht zusätzlich belastet, dafür sinke der Aufwand für die staatlichen Behörden.