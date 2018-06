Stuttgart. (jsz) Baden-Württembergs Umwelt- und Energieminister Franz Untersteller (Grüne) hat sich vom Ziel verabschiedet, bis zum Jahr 2020 zehn Prozent des im Land produzierten Stroms aus Windkraft zu erzeugen. Das sagte er am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Schuld gibt Untersteller dem Bund.

Die Landesregierung hat die Zehn-Prozent-Marke 2014 im "Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept Baden-Württemberg" als Ziel definiert. Sie steht online auch noch auf den Windenergie-Seiten des Umweltministeriums.

"Diese Zahl haben Sie von mir die letzten Jahre schon nicht mehr gehört", erklärte Untersteller dagegen am Dienstag. "Das habe ich aufgegeben mit dem Beginn der Ausschreibungen." Seit 2017 werden die Subventionen für Windstrom-Erzeuger bundesweit im Auktionsverfahren vergeben. Damit seien dem Land die Steuerungsinstrumente genommen. "Von daher macht das keinen Sinn, dass wir irgendwelche Prozente noch als Ziel vorgeben."

Der Zuschlag für neue Windkraftanlagen geht seit der Reform an die genügsamsten Antragsteller. Da gute Standorte in den süddeutschen Bergen meist teurer zu erschließen sind als ähnlich windhöffige im norddeutschen Tiefland, ist die Zahl der Erfolgsprojekte in Baden-Württemberg steil abgestürzt: Gerade mal eine neue Anlage wurde im vergangenen Jahr genehmigt.

Wenn der Bund Baden-Württemberg keine Möglichkeit lasse, sich mit Erfolg zu beteiligen, müsse man auch über Ziele von sieben oder fünf Prozent Windkraftanteil an der Stromproduktion nicht mehr sprechen, erklärte Untersteller. Er kämpft im Bundesrat dafür, in die geplante Novelle des Erneuerbare-Energie-Gesetzes im Bund eine Regionalisierungsquote aufzunehmen, die dem Süden entsprechende Anteile am Windkraftausbau garantiert.

"Vor der Ausschreibung haben wir südlich der Main-Linie 18,8 Prozent der realisierten Windkraft-Projekte gehabt", so Untersteller. "Mein Ziel ist jetzt, dass wir möglichst wieder da hinkommen. Das ist für mich das Vordringliche." Im Moment liege der Süden bei sieben Prozent.

Der Minister ist zuversichtlich, dass er in Berlin Gehör findet. "In den Netzentwicklungsplänen der Bundesnetzagentur sind Ausbauvolumen drin. Und wenn Sie in den letzten Netzentwicklungsplan reinschauen, dann entspricht das dort angenommene Ausbauvolumen in etwa diesen 18 und 19 Prozent, die wir vor Beginn der Ausschreibung hatten."

Eine Durststrecke hält Untersteller aber für unvermeidlich, denn die Erfahrungen des vergangenen Jahres schreckten potenzielle Investoren inzwischen ab: Ein Genehmigungsverfahren koste um die 100.000 Euro; das gebe niemand aus, wenn es ohnehin aussichtslos sei. Wenn Berlin Abhilfe schaffe, werde es auch wieder dauern, neue Anträge zu gewinnen. "Jetzt muss man nur gucken, dass dieser Fadenriss nicht zu groß wird."