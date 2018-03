Von Julia Giertz

Stuttgart. Schulleiter haben trotz wachsender Aufgabenfülle und einer aus ihrer Sicht geringen finanziellen Wertschätzung Freude an ihrem Job. Der grün-schwarzen Bildungspolitik hingegen stellen sie nach einer forsa-Umfrage mit der Schulnote 3,8 ein schlechtes Zeugnis aus: Es mangelt ihnen an Zeit, Unterstützung und Geld für ihre Leitungsaufgaben. Jeder vierte Schulleiter würde den Beruf wahrscheinlich nicht oder auf keinen Fall weiterempfehlen.

Nach der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts gehen 94 Prozent der befragten Rektoren aber sehr gerne oder gerne zur Arbeit. "Schulleiter sind zum Großteil Überzeugungstäter", sagte der Landeschef des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard Brand, am Freitag in Stuttgart. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) verwies auf ein Konzept zur Stärkung der Schulleiter, darunter verbesserte Bezahlung. Sie werde es noch in diesem Frühjahr vorstellen.

Zugleich drohte Brand mit einer Klage gegen das Land wegen des mageren Bonus, den Schulleiter für ihre Arbeit erhalten. Für die Leiter der vielen kleinen Grundschulen mit jeweils bis zu 80 Schülern im Land beträgt die Zulage rund 170 Euro im Monat. An Haupt- und Werkrealschulen verdienten die Rektoren nur unwesentlich mehr als die Absolventen der neuen Lehrerausbildung. Hier werde gegen das sogenannte Abstandsgebot verstoßen, nach dem ein angemessener Unterschied zwischen den Besoldungsgruppen gewahrt werden muss, erläuterte Brand. Der Schulleiter der Grundschule Geradstetten (Remshalden) und stellvertretende VBE-Vorsitzende, Michael Gomolzig, sagte: "Ich bin ein Schulmanager, nur nicht mit dem entsprechenden Gehalt und Apparat."

Es wird laut VBE immer schwieriger, Leiterstellen zu besetzen, besonders auf dem Land. Derzeit sind 260 Schulleiterstellen ausgeschrieben.

Der Bundesverband hatte eine bundesweite Umfrage bei 1200 Rektoren in Auftrag gegeben, an der sich im Südwesten 251 beteiligten. Zu ihren Forderungen gehört eine geringere Unterrichtsverpflichtung für sich selbst und Kollegen, die sie mit Zusatzaufgaben betrauen wollen. Überdies sollen die Sekretariate und Hausmeister die Schulleiter stärker von Verwaltungs- und technischen Aufgaben entlasten. Angesichts der Widrigkeiten schöpfen die Schulleiter ihre Zufriedenheit aus der Unterstützung ihrer Kollegien sowie der Eltern und Schüler.

Kultusministerin Eisenmann kündigte an, es werde es einzelne Maßnahmen geben, die nur für bestimmte Schularten oder -größen greifen, von anderen wiederum solle jeder Schulleiter profitieren. Zudem sollten frühzeitig Kandidaten für einen Schulleitungsposten gewonnen und zielgenau vorbereitet werden. Grünen-Bildungsexpertin Sandra Boser sagte: "Ein Rektor muss heute ein Tausendsassa sein." Er brauche mehr Freiräume für die inhaltliche Schul- und Unterrichtsentwicklung.

FDP und SPD im Landtag folgerten aus der Umfrage, dass den Schulen und ihren Leitungen mehr Gestaltungsspielraum gewährt werden müsse. Der gegenwärtige Kurs der Kultusministerin weise jedoch in die entgegengesetzte Richtung, so der SPD-Abgeordnete Gerhard Kleinböck. Die Liberalen betonten, statt den Schulen einseitig immer mehr Aufgaben zu übertragen, sollte jede Schule ein transparent, fair und auskömmlich berechnetes Budget erhalten.