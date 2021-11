Gedenktafel an den vom NSU ermordeten Enver Simsek am Tatort in Nürnberg. Foto: Daniel Karmann

Stuttgart. (dpa) Die Tochter des ersten NSU-Opfers, Enver Şimşek, kann nach eigenen Aussagen noch keinen Schlussstrich hinter den Mord an ihrem Vater ziehen. "Dass mein Vater aufgrund seiner Herkunft sterben musste, hat mich sehr über Deutschland nachdenken lassen. Zehn Tote durch den NSU. Und der Staat macht nichts dagegen, dann werde ich einfach aggressiv", sagt Semiya Şimşek.

Der NSU hat ihrer Überzeugung nach Helfershelfer gehabt. "Wir wissen, dass es sie gibt. Deutschland tut so, als würde der NSU nur aus drei Menschen bestehen. Deutschland tut so, als hätte es kein Problem mit Rechts. Ich als Tochter möchte wissen, warum ausgerechnet mein Vater? Nach welchen Kriterien wurde er denn ausgesucht? War das nur Zufall? Für mich gibt es keinen Schlussstrich", erklärt die heute 35-Jährige.

Enver Şimşek wurde am 9. September 2000 vor seinem Blumenstand in Nürnberg mit acht Schüssen aus zwei verschiedenen Waffen niedergeschossen und starb zwei Tage später im Krankenhaus. Er wurde 38 Jahre alt. Seine Tochter Semiya Şimşek heiratete, zog danach in die Türkei, bekam zwei Kinder. "Ich wollte nach dem Tod meines Vaters Abstand gewinnen. In Deutschland wurde ich immer wieder auf der Straße angesprochen. Wenn ich zum Supermarkt ging, erkannten die Leute mich. Das ging mir dann schon ein bisschen zu nahe, weil ich nicht jeden Tag über dieses Thema sprechen wollte", sagt die 35-Jährige. Über eine Rückkehr nach Deutschland denke sie im Moment nicht nach.