Von Brigitte Fritz-Kador

Vorab eine Frage: Warum glaubt man landauf, landab, auch am Theater Heilbronn, dass man Shakespeare in der Übersetzung der "Klassiker" Schlegel, Wieland oder Tieck dem Publikum nicht mehr zumuten kann? Sind Theatergänger blöd? Haben sie das Gehör für Poesie und Sprachschönheit verloren, wollen sie die Vieldeutigkeit Shakespeare’scher Verse nur noch platt, oder besser eindimensional, serviert bekommen?

Seine Dichtung angemessen ins Deutsche zu übertragen, ist nicht einfach, aber wenn jemand Salat daraus gemacht hat, dann ist es Angela Schanelec. Die "Deutsche Fassung" der Filmregisseurin wurde für die Heilbronner Inszenierung gewählt. Takt, Rhythmus, Melodie des Originals: In den Übersetzungen des genannten Klassiker-Trios durchaus vorhanden, blitzen sie in dem Text nur noch auf wie Zitate aus einer anderen Welt, aus der von Shakespeare. Und wegen ihm geht man eigentlich ins Theater.

Nun also findet zunächst sprachlich, dann aber auch inszenatorisch eine andere Welt als die von Shakespeares viel besungenen Liebesverwirrungen auf der Heilbronner Bühne statt. Dabei muss man Sprache und Bild, also die Inszenierung, nicht in einen Topf werfen. Das Bühnenbild, ein etwas heruntergekommener Palazzo des letzten Jahrhunderts, verweist mit seinem angedeuteten Halbrund auf das "Globe-Theater", in dem des Dichters Werke über den Jahrhundertwechsel von 1500 zu 1600 aufgeführt wurden.

Die Handlung in Einzelnen zu schildern ist müßig, immer geht es darum, einen möglichst großen Knoten zu knüpfen, um ihn dann kunstvoll wieder aufzubinden. Shakespeare hatte keine Berührungsängste, sich an historischen Vorbildern seiner Liebeshändel zu orientieren, in die er seine beiden "Bräute von Messina" verwickelt. Während Schiller, der seinen die Tragödie auf den Leib schreibt, führt Shakespeares Komödie die ihrigen zu einem, wenn auch fragwürdigen, "Happy End". Sie alle - die Liebenden und Leidenden, die Intriganten und Staatsmänner, die Vorgeführten und die Verführten, die Gutgläubigen und die Angelogenen, vereint in einer Schluss-Apotheose - singen am Ende aus vollem Hals "It’s wonderful" (es ist wundervoll). Und das war es, was dem Publikum besonders gut gefiel. Endlich mal wieder etwas, um sich besoffen zu klatschen!

Und es war ja auch nicht schlecht, was man geboten bekam - nur halt kein Shakespeare. Regisseur Tobias Wellenmeyer hat ihn für seine Inszenierung bestenfalls als "Vorlage" genommen, keinesfalls als Dichtung von unvergänglicher Größe. So konnte er das Stück im Hier, Heute und ein wenig auch im Gestern flott inszenieren, jede Menge Anspielungen auf die Italinita einstreuen - von Gamaschen tragenden Mafiosi und Paten bis zum Knödel-Tenor aus dem Belcanto-Bilderbuch. Was schert da schon Krieg und Tod, auch wenn das Stück mit einer drastisch vorgeführten "Leichenschau" beginnt und damit den "historischen" Hintergrund andeutet, wenn es darum geht, statt das Leben anderer die eigene Ehre zu retten?

"Viel Lärm um nichts" - "Much Ado about nothing"? Geht es wirklich um nichts? Diese auf der Kippe tanzenden und agierenden adeligen Spießgesellen können ja nicht wirklich abstürzen, dafür ist es den weiblichen Protagonistinnen zu danken, dass ihr Spiel von Demut und Tücke, Unterwerfung und Emanzipation Denk-Spuren hinterlässt. Überhaupt hat es Wellenmeyer verstanden, das gesamte Ensemble zeigen zu lassen, was es "drauf" hat. Das ist schon lange keiner Regie mehr so gut gelungen.

Info: Weitere Spieltermine gibt es im Internet unter: www.theater-heilbronn.de