Von B. Fritz-Kador

Die Aktion "Kein Schlussstrich!" ist vorbei, die Frage, die bleibt, ist die: Was bleibt? 15 Städte in Deutschland, betroffen von den mörderischen Untaten des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU), hatten sich aus einem kalendarischen Anlass zusammengefunden: Zur Erinnerung daran, dass am 4. November 2011 das rechtsradikale Mördertrio enttarnt und damit auch der Nachweis möglich wurde, dass die Polizistin Michele Kiesewetter, am 25. April 2007 in Heilbronn erschossen, dessen letztes Opfer war.

Den Opfern galt eine groß angelegte Erinnerungskampagne. Nicht zu vergessen aber ist auch, was Bertolt Brecht vor 60 Jahren so formulierte: "Der Schoß, aus dem dies kroch, der Schoß ist fruchtbar noch!" In vielen Veranstaltungen hat das Theater Heilbronn unter dem Motto "Kein Schlussstrich!" daran erinnert, und auch andere Institutionen beteiligten sich daran: die VHS, die Gruppe "Wehret den Anfängen", das Literaturhaus, das "Demokratische Zentrum Heilbronn" und andere. Bis Jahresende wird es dazu noch weitere Veranstaltungen geben.

Den "offiziellen" Abschluss setzte das Benefizkonzert am Sonntag im bis auf den letzten Platz gefüllten Theater, und auch auf der Bühne war kaum mehr Platz. Dort saß zur Rechten das Württembergische Kammerorchester (WKO) und zur Linken das Polizeiorchester Baden-Württemberg, davor und dazwischen Dotschy Reinhardt & Band, die Solisten Ivan Tumanoiv (Altsaxofon), Vasyl Riabitsky (Klarinette) und der im Programmflyer nicht erwähnte fabelhafte Schlagzeuger.

Die Mitwirkung dieses Profi-Orchesters war auch Zeichen dafür, dass auch die Polizei, die sich für ihre Ermittlungsarbeit nicht unbegründet viele Vorwürfe eingehandelt hatte, zur Aufarbeitung vor allem des Kiesewetter-Mordes genauso dazugehört. Dass der Abend nicht nur im Zeichen von "nie wieder" stand, sondern auch eine Vorführung dessen war, wie deutsche Kultur durch Migration bereichert wird, dafür standen einige der Musiker und der Auftritt von Poetry-Slammer Sulaiman Masomi: nachdenklich machend, provokant, manchmal auch klischeehaft Vorurteile ansprechend, aber auch ein Beitrag dazu, eben jene abzubauen, auch in seinem virtuosen Umgang mit der deutschen Sprache.

Zur Macht der Worte kam die noch mächtigere der Musik: Ein wenig vom Klassik-Repertoire des Kammerorchesters, dazu Jazz, Swing, Populäres, Big-Band- und Combo-Sound, mit Soli von höchster Virtuosität und dem Nachweis, dass ausgebildete Klassikmusiker sehr wohl auch "jazzen" und "swingen" können – man hätte gern noch mehr gehört.

Die Programmzusammenstellung von Mirjam Meuser (Theater Heilbronn), Rainer Neumann (WKO) und Barbara Volkwein als "Musikvermittlerin", deren Rolle sich allerdings nicht erschloss, machte aus dem Event einen Abend ohne Wehleidigkeit und eine Demonstration dessen, was Menschen jeglicher Herkunft verbindet. Ein Satz aus Masomis erstem Auftritt, in dem er seinen Wunsch, dazuzugehören beschwört, war ein entscheidender, auch weil so gemeint, dass man Türen aufmacht und sie nicht den Flüchtlingen erbarmungslos vor der Nase zuschlägt, und dass die Suche nach der eigenen Identität, und sie zu finden, immer auch von den anderen abhängt.

"Aus allen Wolken ihrer Ahnungslosigkeit" seien die Deutschen gefallen, hatte der Publizist Ralph Giordano vor zehn Jahren angesichts der Mordserie des NSU gesagt – und dazu gefragt, was gewesen wäre, wenn die Opfer nicht aus der Migrantenszene, sondern aus Wirtschaft und Politik gekommen wären. Deshalb war es so wichtig, den Opfern ihren Namen zu geben, so wie man dies zu Beginn der Veranstaltung dann auch tat. Die Einnahmen aus diesem Konzert, 10.340 Euro, gehen an die Hildegard-Lagrenne-Stiftung für Bildung, Inklusion und Teilhabe von Sinti und Roma in Deutschland. In Heilbronn standen Sinti und Roma im Zuge der Ermittlungen immer wieder – und grundlos – als Tatverdächtige des Mordes an Kiesewetter im Fokus. Der Dank für die Spende ihres Vertreters war daher, weil so frei von sonst bei diesen Gelegenheiten genutzten gestelzten Redensarten, die Bestätigung dafür, dass man die richtige Empfängerin gewählt hatte. Ein Wermutstropfen allerdings war, dass jene, die sich im Glanze der Wohltätigkeit sonnten, mit keiner Silbe würdigten, dass der Erlös auch den Mitwirkenden, respektive deren "spezieller Honorierung" zu verdanken war.

Für das Theater Heilbronn zieht dessen Pressechefin Silke Zschäckel, vor allem im Hinblick auf das für Heilbronn erarbeitete Dokumentarstück "Verschlusssache", aber auch auf die weiteren Veranstaltungen eine positive Bilanz. Ein Großteil des Publikums sei nach den Vorstellungen, immer noch bewegt von dem Abend, geblieben und hätte diskutiert. Insgesamt spürt man einen großen Redebedarf." Nach einer vollen Vorstellung für Schüler und Frauen des türkischen Frauenvereins habe es sehr engagierte Diskussionen mit dem Ensemble, mit Meuser und der Leiterin der Theaterpädagogik, Natascha Mundt, gegeben: "Besonders die Frauen vom türkischen Frauenverein zeigten sich sehr berührt, dass sich das Theater dieser Thematik annimmt."

Auch das Ensemble sei sehr angetan gewesen von dem großen Interesse und der Sachkenntnis der Schülerinnen und Schüler. Die Inszenierung sei für alle Beteiligten eine Herzensangelegenheit gewesen. Auch das Ensemble habe sich sehr intensiv mit dem Stoff auseinandergesetzt und sei glücklich, "dass viel aus dem Publikum zurückkommt". Man habe "die Betroffenen-Perspektive auf den NSU-Komplex" gespürt, schildert Zschäckel.