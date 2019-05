Stuttgart. (dpa/lsw) Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Mai im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. 191.306 Menschen hatten demnach keinen Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Das waren 2649 mehr als im April. Die Arbeitslosenquote lag genau wie im Monat zuvor und im Vorjahr bei 3,1 Prozent. Üblicherweise sinkt die Arbeitslosigkeit im Mai.

Den Anstieg in diesem Jahr erklärte die Arbeitsagentur unter anderem mit Korrekturen in der Statistik. Der Bundesrechnungshof hatte auf Erfassungsfehler aufmerksam gemacht. Arbeitslose waren nicht als solche erfasst worden. «Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg bleibt stabil», sagte der Chef der Regionaldirektion, Christian Rauch. Allerdings meldeten die Arbeitgeber nicht mehr so viele offene Stellen wie im Vorjahr.