Von Noemi Girgla

Heilbronn. Rund 100 Tage ist er nun im Amt: Andreas Renner ist mit 47 Jahren der jüngste Inspekteur in der Geschichte der Polizei Baden-Württemberg. Nun besucht er die einzelnen Polizeipräsidien im Land. Bei seinem Antrittsbesuch beim Polizeipräsidium Heilbronn berichtete er gemeinsam mit Polizeipräsident Hans Becker von der Sicherheitslage.

Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der baden-württembergischen Tageszeitungen hatte kürzlich ergeben, dass sich gerade Menschen im ländlichen Raum mehr Polizeipräsenz wünschen. Um das zu erreichen, müsse man mehr Beamte in die Reviere bekommen, waren sich Renner und Becker einig. Der Weg sei bereits eingeleitet. "In den letzten fünf Jahren sind landesweit 9000 neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt worden", berichtete Renner. In diesem Jahr wird das Personal um 900 Stellen aufgestockt.

"Die Einstellungsoffensive greift und hilft unglaublich", meint Becker. Im vergangenen Jahr seien im Polizeirevier Heilbronn 65 Beamte hinzugekommen, im laufenden Jahr kämen weitere 146. Nebst Personal werden Innovationen benötigt. Man könne nicht mehr jeden auf alles ansetzen, stellte Renner fest. In vielen Bereichen brauche man Spezialisten.

Symbolbild: picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Während die "klassische Kriminalität" zurückgehe, stehe die Polizei nun vor anderen Aufgaben, hielt Becker fest. "Vieles verlagert sich in den virtuellen Raum", erklärte er. Dabei spricht man allgemein von "Cybercrime". Becker sieht das Polizeipräsidium Heilbronn für diese Aufgabe "gut aufgestellt". Man habe für Cybercrime eine eigene Kriminalinspektion mit Informatikern und Ermittlungsassistenten. Der Bereich sei mit Beamten und Fachpersonal verstärkt worden.

Doch auch das restliche Tagesgeschäft der Polizei hat sich seit Corona verändert. Statt bei größeren Veranstaltungen Präsenz zu zeigen, haben es die Beamten nun mit zahlreichen "Versammlungslagen" zu tun. Gemeint sind damit unter anderem die "Querdenker"-Demonstrationen, die seit Neustem auch als Autokorsos zusammenkommen – zuletzt, wie berichtet, am vergangenen Sonntag in der Heilbronner Innenstadt. Laut Becker ist das "ein mühseliges Geschäft", das nicht selten in Endlosdiskussionen endet.

Mehrarbeit sei durch die Coronamaßnahmen allerdings nicht entstanden, berichtet der Polizeipräsident. Im Gegenteil. Die aufgelaufenen Überstunden habe man stark reduzieren können. Und noch etwas sei zurückgegangen: die Straftaten im öffentlichen Raum sowie die Anzahl von Wohnungseinbrüchen. Natürlich könne man das vergangene Jahr nicht gänzlich mit den Vorjahren vergleichen, räumten Renner und Becker ein. Schließlich wirkten sich die Abstandsregeln auch auf zum Beispiel den Taschendiebstahl aus, und auch die Voraussetzungen für einen Einbruch seien erschwert. Dennoch habe sich der Trend der zurückliegenden Jahre fortgesetzt, die Delikte seien zurückgegangen. Corona-unabhängig sei festzustellen, dass die Aufklärungsquote beachtlich gestiegen ist, hielt Becker fest.

Gestiegen ist allerdings auch die Gewaltbereitschaft gegen Polizisten. Der Respekt vor den Beamten gehe zurück, und auch die Corona-Krise habe darauf Einfluss, berichtete Renner. Zudem machen Rassismus-Diskussionen rund um die Polizei den Beamten zu schaffen. "Es gibt kaum noch einen Einsatz oder eine Kontrolle, bei der wir nicht mit Rassismusvorwürfen konfrontiert werden", berichtete der Inspekteur der Polizei. "Das tut uns weh." Becker bestätigte das auch für die Region. "Da hat sich etwas verändert. Schon bei der Anfahrt werden wir angefeindet, die Tonlage ist anders geworden, und die negative Tendenz hält an." Er ist froh um die Bodycams, mit denen die Heilbronner Beamten ausgestattet sind: "Hätten wir die nicht, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer."

Zu den Rassismus-Vorwürfen hat Becker eine klare Meinung: "Wir stehen fest auf dem Boden des Grundgesetzes, und wer das nicht tut, der ist fehl am Platz!"

Und was ist mit Dauerbrenner "Poser"? Die waren laut Becker aufgrund der Ausgangsbeschränkungen zwar nicht unauffällig, in letzter Zeit aber leichter zu überwachen. "Wir glauben aber nicht, dass sich etwas geändert hat", meint er. Sobald das Wetter besser wird, rechnen die Polizisten wieder mit ihnen. "Wir bleiben dran", versprach Becker.