Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Ab diesem Dienstag beugen sich die Kernverhandlungsteams von Grünen und CDU, angeführt von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und CDU-Landeschef Thomas Strobl, über die Ergebnisse der zwölf Arbeitsgruppen beider Parteien, die ihre Vorarbeiten für den Koalitionsvertrag beendet haben. Die Fachpolitiker haben dabei viel zu Papier gebracht, das meiste im Konsens, einiges auch im Dissens. Und fast alles unter dem Vorbehalt, dass die Finanzierung gesichert sein muss. Kretschmann, Strobl und Co. müssen daraus nun ein Gesamtpaket schnüren, möglichst bis Anfang kommender Woche. Einiges steht dennoch schon fest. Ein Überblick über wichtige Vorentscheidungen und noch offene Punkte in den Politikfeldern Klimaschutz, Bildung und Finanzen.

> Klimaschutz: "Direkt nach der Regierungsbildung werden wir ein Sofortprogramm für Klimaschutz und Energiewende auf den Weg bringen", heißt es in dem von den Umweltpolitikern beider Parteien vereinbartem, internen Textvorschlag. Die Kosten werden mit 200 Millionen Euro beziffert, das Sofortprogramm gilt als gesetzt. Entsprechende Maßnahmen sollen danach bereits "bis Ende 2021" umgesetzt respektive eingeleitet werden. Dazu zählen eine "Vergabeoffensive für die Vermarktung von Staatswald- und Landesflächen für die Windkraftnutzung" und der Ausbau von Freiflächen-Fotovoltaik entlang von Autobahnen, Zugstrecken und auf ehemaligen Mülldeponien. Bis 2026 sollen 1000 neue Windkraftanlagen errichtet werden; strittig ist indes noch der genaue Mindestabstand.

Bis Ende 2022 wollen Grüne und CDU zudem gesetzlich festlegen, dass mindestens zwei Prozent der Landesfläche für Windenergieanlagen und Fotovoltaikfreiflächenanlagen reserviert werden. Bis dahin soll auch eine Solarpflicht für neue Wohngebäude gelten. Geprüft werden soll, "inwieweit die mit PFC belasteten Gebiete im Raum Raststatt/Baden-Baden sowie Mannheim zukünftig von den Grundstückseigentümern für Freiflächen-PV genutzt werden können".

> Bildung: Die zentrale Formulierung der Bildungspolitiker lautet: "Es besteht Einigkeit, dass keine grundlegenden Strukturdebatten geführt werden." Dissens besteht aber über zwei Fragen, die an Strukturen rühren. So sind sich Grüne und CDU einig, dass das achtjährige Gymnasium die Regel bleiben soll. Unklar ist aber, ob die Ausnahme in Form von G9-Modellschulen Bestand hat. Die Grünen wollen das Modell beenden, die CDU will es fortführen. Klären müssen Kretschmann und Strobl zudem die auf Fachebene nicht zu lösende Frage, wie das Kräfteverhältnis Realschule und Haupt- bzw. Werkrealschule künftig austariert werden soll.

Um die Folgen der Pandemie aufzufangen, wollen Grüne und CDU ein "Lernlückenprogramm" auflegen. Dazu sollen neben pensionierten Lehrkräften, Studierenden und Lehramtsanwärtern auch externe Partner wie kommerzielle Anbieter einbezogen werden. Der Bund will für ein solches Programm Mittel zur Verfügung stellen, das Land rechnet mit zusätzlichem Landesgeld in Höhe von 120 Millionen Euro.

Die Kita-Gebühren sollen "nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Familien gestaffelt" werden, darüber will man mit den Kita-Trägern verhandeln.

> Finanzen: Die Finanzpolitiker beider Seiten bekennen sich zur Einhaltung der Schuldenbremse, aber auch dazu, alle finanzpolitischen Entscheidungen "am Kriterium der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und der globalen Nachhaltigkeitsziele" auszurichten.

Die CDU-Seite schlägt vor, über alle Bereiche der Landesverwaltung hinweg 3000 Stellen zu sparen, dies soll durch die Digitalisierung, aber auch durch die Bündelung von Aufgaben erreicht werden. Die Grünen-Fachpolitiker tragen den Vorschlag nicht mit, erhoffen sich durch die Digitalisierung der Verwaltung aber ebenfalls Spareffekte. Die Grünen beziffern dies mit 200 Millionen Euro pro Jahr, die CDU mit bis zu 500 Millionen Euro. Auch haben die Grünen nach Informationen dieser Zeitung vorgeschlagen, die auf Bundesstraßen etablierte Lkw-Maut auch auf Landes- und Kommunalstraßen für Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht einzuführen. Die neue Maut könnte dem Land jährlich rund 100 Millionen Euro einbringen.

Strittig ist auch, ob das Land die Grundsteuer um eine Variante C erweitern soll. Damit könnten Kommunen Bauland mit dem Ziel verteuern, es für die Bebauung zu aktivieren. Die Grünen fordern eine solche Grundsteuer C, die CDU-Fachpolitiker sind dagegen.

Einen großen Ausgabenblock haben die Finanzpolitiker auch vereinbart: In der zweiten Hälfte der neuen Legislaturperiode sollen 300 Millionen Euro für die Sanierung der Unikliniken aufgewendet werden.