Friedrich Merz (r., mit Susanne Eisenmann) ist in der Südwest-CDU recht beliebt. F.: dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der einstimmige Beschluss des CDU-Bundesvorstands vom Montag, die Wahl des neuen CDU-Bundesvorsitzenden ins nächste Jahr zu verschieben, stößt im baden-württembergischen Landesverband vielen auch tags darauf noch sauer auf. Zu den Kritikern der Berliner Entscheidung gehört auch die Spitzenkandidatin der Südwest-CDU für die Landtagswahl 2021, Susanne Eisenmann.

Angesichts der dynamischen Entwicklung sei es vollkommen richtig, auf einen Parteitag mit 1001 Delegierten am gleichen Ort zu verzichten, sagte die 55-Jährige. "Ich bin allerdings nicht gerade glücklich darüber, wie schnell von alternativen Veranstaltungsformen – hybrid oder digital – abgerückt wurde. Ich hätte es für klug gehalten, die Entscheidung über den CDU-Bundesvorsitz frühzeitig und zügig zu treffen, um Klarheit zu haben." Durch die Verschiebung ins Frühjahr bestehe nun die Gefahr, "dass parteiinterne Querelen aufkommen und diese die sehr herausfordernde Corona-Zeit und auch die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März 2021 überlagern. Beides will ich nicht hoffen".

Die parteiinternen Querelen sind in den sozialen Medien bereits in vollem Gange. Eisenmann muss nun hoffen, dass sie schnell wieder abflauen – oder ein Vorstoß einer Gruppe baden-württembergischer CDU-Politiker um den Ravensburger Kreisvorsitzenden Christian Natterer die Parteioberen in Berlin noch zum Umdenken bewegt. Sie fordern die Bundes-CDU auf, "alles dafür zu tun, die Entscheidung für den CDU-Parteivorsitz noch im Jahr 2020 stattfinden zu lassen". Natterer gilt als nimmermüder Unterstützer der Kandidatur von Friedrich Merz.

"Mir ist wichtig, dass wir bald Klarheit über den Parteivorsitz haben. Ich möchte auch, dass die Partei zur Ruhe kommt. Dann können wir uns auf die Herausforderungen der Pandemie, aber auch auf die anstehenden Wahlkämpfe konzentrieren", sagte der Baden-Badener Landtagsabgeordnete Tobias Wald, der den Vorstoß mitträgt.

Der Landeschef der Jungen Union, Philipp Bürkle, sagte, es gebe seit einem dreiviertel Jahr ein "Vakuum an der Parteispitze", das die CDU füllen müsse. Eine Lösung müsse auf jeden Fall noch vor der Landtagswahl her: "Die Menschen haben ein Anrecht darauf, zu wissen, wen sie im Gesamtpaket wählen."

In der Debatte vermischen sich verschiedene Motive. Der CDU-Landesverband gilt als mehrheitlich Merz-geneigt; nicht wenige teilen dessen Auffassung, dass die Verschiebung vor allem dazu dienen solle, Merz’ aussichtsreichstem Gegenkandidaten Armin Laschet, mehr Zeit zur Profilierung zu verschaffen. Vor allem aber hatten sich viele erhofft, dass eine frühe Festlegung auf Eisenmanns erklärten Favoriten Merz der Südwest-CDU Rückenwind im Landtagswahlkampf verschaffen würde. Stattdessen werden nun Gegensätze erkennbar. Von Eisenmanns Kritik an der Berliner Entscheidung darf sich nämlich auch CDU-Landeschef Thomas Strobl angesprochen fühlen, der sich zu Jahresbeginn zwar auch als Merz-Fan geoutet hat, den Beschluss zur Verschiebung der Wahl aber mitgetragen und auch öffentlich verteidigt hat.

Doch einheitlich ist die Stimmung im Landesverband keineswegs. Der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel etwa nennt die Verschiebung einen "Segen" für die Union – und plädiert dafür, dass der Bundesparteitag erst nach den im März 2021 terminierten Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stattfinden solle. Andernfalls drohten parteiinterne Diskussionen diese wichtigen Urnengänge zu überschatten.

Auch dem Landeschef der CDU-Sozialausschüsse, Christian Bäumler, wäre es "am liebsten", wenn der Bundesparteitag erst nach den Landtagswahlen angesetzt würde. Seine Begründung: "Wenn Friedrich Merz gewinnen würde, würde das der CDU Baden-Württemberg bei der Landtagswahl schaden. Denn er bietet eine negative Projektionsfläche, die den Grünen, unserem Hauptgegner bei der Wahl, nutzen würde, nicht der CDU. Ich weiß nicht, warum bei uns so viele glauben, dass Friedrich Merz der Messias sei. Mir fehlt dieser Heilsglaube."