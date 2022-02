Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Von diesem Mittwoch an gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung mit zahlreichen Lockerungen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) stellten sie am Dienstag vor.

Die Pandemiemaßnahmen folgen demnach auch künftig einem Stufensystem, das sich an der Lage in den Krankenhäusern orientiert. Die Schwellenwerte der einzelnen Stufen wurden aber deutlich angehoben und die bisherige Alarmstufe II gestrichen. Auch die Vorschriften innerhalb der Stufen wurden verändert. In der voraussichtlich ab Mittwoch greifenden Warnstufe wird in vielen Bereichen wieder die 3G-Regel gelten (geimpft, genesen oder getestet). "Erhebliche Lockerungen" machten die Einhaltung der Maskenpflicht umso wichtiger, sagte Kretschmann. Die Verordnung gilt bis einschließlich 19. März.

Stufen

Die Basisstufe, in der viele Zugangsbeschränkungen künftig ganz entfallen, gilt, so lange die Grenzwerte zur Warn- oder Alarmstufe nicht erreicht werden. Maßgeblich ist dabei einerseits die Anzahl der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten im Land, andererseits die sogenannte Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz. Sie beschreibt die Zahl der pro Woche stationär aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner. Wenn sie 4 erreicht oder überschreitet oder mindestens 250 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen liegen, tritt die Warnstufe in Kraft. Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz 15 erreicht oder überschreitet und gleichzeitig 390 oder mehr Covid-19-Patienten Intensivbetten belegen. Die bisherige Alarmstufe II entfällt.

Aktuelle Werte

Am Dienstag hatte die Hospitalisierungs-Inzidenz bei 7,8 gelegen, von den Intensivstationen waren 285 Covid-19-Patienten gemeldet. Entsprechend wurde am Dienstag erwartet, dass Baden-Württemberg mit der neuen Verordnung in die Warnstufe zurückkehren kann.

3G-Regel

Zu vielen Bereichen, in denen bislang eine 2G-Kontrolle vorgeschrieben war (geimpft oder genesen), ist der Zutritt in der Warnstufe nun auch Getesteten möglich. Dazu zählen Gastronomie, Veranstaltungen, Kultur, Sport, Messen, körpernahe Dienstleistungen und die Bereiche Bildung und Freizeit inklusive Saunen. In Beherbergungsbetrieben und bei mehrtägigen Bildungsveranstaltungen gilt eine zusätzliche Testpflicht alle drei Tage, in Dampfbädern 2G.

Veranstaltungen

In der Warnstufe dürfen in geschlossenen Räumen maximal 60 Prozent der Kapazität genutzt werden, bei einer grundsätzlichen Obergrenze von 6000 Besuchern. Im Freien sind 75 Prozent der Kapazität zulässig, bei höchstens 25.000 Besuchern.

Clubs/Diskotheken

Sie dürfen wieder öffnen. Der Zutritt ist aber nur vollständig geimpften oder genesenen Personen gestattet, die zusätzlich jeweils einen negativen Test vorlegen (Lucha: "2G plus plus"). Es gibt weder Ausnahmen für Geboosterte noch für Schüler oder Menschen, die nicht geimpft werden können. Abseits der Tanzfläche gilt Maskenpflicht.

Gottesdienste

In der Warnstufe ohne Zugangsbeschränkungen.

Private Zusammenkünfte

Geimpfte, Genesene, Kinder unter 13 Jahren und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, unterliegen bei Treffen untereinander keinen Beschränkungen. Bei Zusammenkünften, an denen andere Personen teilnehmen, werden sie nicht mitgerechnet. Ansonsten dürfen sich in der Warnstufe die Angehörigen eines Haushalts mit zehn weiteren Menschen begegnen.

Kitas und Schulen

Dieser Bereich ist in einer eigenen Corona-Verordnung geregelt, hier ändert sich vorerst nichts (siehe unten).

Maskenpflicht

Sie gilt unabhängig vom Stufensystem weiter, mit Ausnahme des privaten Bereichs und des Aufenthaltes im Freien, wenn dort ein Mindestabstand von 1,5 Metern zuverlässig eingehalten werden kann. In geschlossenen öffentlichen Räumen, im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, im Luftverkehr und auf Fahrgastschiffen müssen Erwachsene in der Warn- und Alarmstufe FFP2-Masken tragen. In der Basisstufe genügt eine medizinische Maske. Kinder bis einschließlich fünf Jahre und Personen mit ärztlichem Attest bleiben ausgenommen. Für Arbeitsstätten gelten gesonderte Vorgaben.

Lokale Ausgangsbeschränkungen

Die bisher bei besonders hohen Landkreis-Inzidenzen vorgesehenen nächtlichen Einschränkungen für nicht immunisierte Menschen entfallen.