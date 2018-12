Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Eigentlich reichte schon die erste Schlagzeile aus, um den Gehalt der Nachricht korrekt einzuordnen: "Das heißeste Merz-Gerücht zum Jahresende: Geht er nach Baden-Württemberg?", hieß es am vergangenen Wochenende. Das angeblich so "heiße" Gerücht, das da zum Weihnachtsfest per Boulevard-Zeitung verbreitet wurde: Friedrich Merz, unterlegener Kandidat um den CDU-Parteivorsitz und große Hoffnung des wirtschaftsliberalen Flügels der Partei, solle jetzt zunächst Spitzenkandidat, dann - wenn alles wie geplant läuft - Ministerpräsident im Südwesten werden.

Ein Geraune aus den Hinterzimmern. Mehr nicht. Dazu noch mit zweifelhafter Quelle - denn anders als zahlreiche Unterstützer, die den 63-Jährigen gerne im Bundeskabinett sähen, bekannte sich der "führende Unionspolitiker", der Merz für Stuttgart gewinnen wollte, nicht namentlich zu seinem Anliegen. Und auch die Breitseite gegen den amtierenden CDU-Landeschef ("Strobl wird nicht als Führungsfigur wahrgenommen") gab es aus dem Schutze der Anonymität heraus.

Wackeliger Burgfrieden: CDU-Landeschef Thomas Strobl (l.) mit Landtags-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Foto: Bernd Weißbrod

Warum das "Gerücht" trotzdem relevant ist? Weil es tief blicken lässt in die parteiinternen Probleme der Landes-CDU. Sie droht, den Jahresstart 2019 ähnlich zu verstolpern wie den ins Jahr 2018. Der geriet zum Debakel. Offenbar hat man wenig daraus gelernt. Damals zerrieben sich Parteiführung und Fraktion über der Frage des Landtagswahlrechts. Parteichef Thomas Strobl stand - auch via Koalitionsvertrag - bei den Grünen im Wort. Die Landtagsabgeordneten um Fraktionschef Wolfgang Reinhart wollten von einer Reform aber partout nichts mehr wissen. Ein Machtkampf entbrannte, der mit einem wackeligen Burgfrieden endete - und bei dem immer klar war: Wenn einst tatsächlich die Spitzenkandidatur 2021 zu klären ist, wird es noch einmal hässlich werden.

Das Merz-Gerücht könnte man als Neuauflage verstehen - schließlich wird damit sehr deutlich an der Autorität des Partei- und Vize-Regierungschefs Strobl gerüttelt. Stück für Stück den natürlichen CDU-Spitzenkandidaten demontieren - es würde zur von Grabenkämpfen geprägten politischen "Unkultur" passen, mit der die Landes-CDU seit Jahren zu kämpfen hat. Allerdings: Während Strobl mal wieder attackiert wird, ist ein eindeutiger Profiteur des Manövers schwer auszumachen.

SPD-Landeschef Andreas Stoch legte den Finger in die Wunde: Die Verzweiflung in der CDU müsse groß sein, urteilte er. "Offenbar traut man keinem der eigenen Führungskräfte diese Aufgabe (der Spitzenkandidatur) zu. Das ist ein echtes Armutszeugnis."

Könnte die Idee des "Retters aus dem Sauerland" doch mehr sein als ein Hirngespinst? Mehr als eine Luftnummer?

Eher nicht. Richtig ist zwar, dass Friedrich Merz aus dem Landesverband großen Zuspruch erhielt, der Südwesten gar als "Merz-Land" galt und mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und EU-Kommissar Günther Oettinger die beiden zentralen Strippenzieher aus dem "Ländle" für den Sauerländer warben und werben. Er selbst hat bisher allerdings sehr wenig Interesse an der Politik zwischen Bodensee und Odenwald erkennen lassen.

Und ob die Wähler den "Neigschmeckten" goutieren würden? Riskant. Zumal wenn 2021 - wovon bislang alle ausgehen - der heimatverbundene grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann erneut antreten wird. Und, nicht zuletzt: 2021 wären regulär auch Bundestagswahlen. Berlin oder Stuttgart: Es scheint zu offensichtlich, welche Bühne Merz derzeit mehr interessiert.