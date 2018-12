Stuttgart. (dpa/lsw) Nach einem verregneten und stürmischen Wochenende beruhigt sich das Wetter in dieser Woche im Südwesten. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen sagte, ist bis Dienstag mit weniger Regen als zuletzt zu rechnen, auch der Wind flache ab. Der Himmel am Dienstag bleibe zunächst noch bedeckt, am Vormittag könne es vereinzelt zu Schauern in Baden-Württemberg kommen. Am Nachmittag zeigt sich dann die Sonne und es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 0 Grad in Gebirgslagen und 6 Grad am Rhein.

«Am Mittwoch und Donnerstag wird das Wetter ähnlich, bei einem Mix aus Sonne und Wolken», sagte der Sprecher. Am Morgen und Vormittag könne gebietsweise Hochnebel auftreten. Die Nächte werden demnach frostig in den kommenden Tagen, die Temperaturen fallen unter den Gefrierpunkt.