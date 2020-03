Stuttgart. (dpa/lsw) Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt sonnig und windig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) scheint am Dienstag meist die Sonne. Bei Höchstwerten zwischen 1 und 10 Grad weht ein frischer Nordost- bis Ostwind. Im Bergland und im Süden treten starke bis stürmische Böen, im Hochschwarzwald teils schwere Sturmböen auf. In der Nacht zum Mittwoch ist der Himmel sternenklar. Im Bergland bleibt es stürmisch.

Auch am Mittwoch scheint laut DWD überwiegend die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen im Süden einige Wolken auf, doch es bleibt trocken. Bei Höchsttemperaturen zwischen 0 und 9 Grad weht ein frischer bis starker Wind aus nordöstlicher bis östlicher Richtung. In den Hochlagen wird es stürmisch.