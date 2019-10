Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Als Reaktion auf den Terroranschlag von Halle will das Land eine Million Euro zusätzlich in den Schutz jüdischer Einrichtungen stecken. Das Kabinett hat die außerplanmäßige Investition am Dienstag beschlossen.

"Der Terrorakt auf eine Synagoge in Halle lässt einen fassungslos und auch beschämt zurück", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). "Dass 75 Jahre nach dem Zivilisationsbruch durch die Nazis so was in Deutschland wieder geschieht, ist wirklich fürchterlich. Und dass Juden nach diesem Menschheitsverbrechen der Shoa wieder um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie in einer Synagoge ihr höchstes Fest feiern, ist wirklich unerträglich."

Innenminister Thomas Strobl (CDU) erklärte, Nachahmertaten könnten nicht ausgeschlossen werden. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Anschlags sei vergangene Woche der Polizeischutz an jüdischen und israelischen Objekten in Baden-Württemberg erhöht worden. An vielen Orten gehöre eine 24-Stunden-Präsenz dazu. "Diesen Schutz wird man dauerhaft nicht überall aufrechterhalten können", sagte der Vize-Regierungschef. "Umso wichtiger ist es, dass wir dort, wo es im Grunde genommen keinen technischen, keine baulichen Schutz gibt, das jetzt angehen."

Strobl verwies auf sicherheitstechnische Beratungen durch das Landeskriminalamt, die es seit Längerem gebe. Die Umsetzung sei allerdings teuer. Die Israelitischen Religionsgemeinschaften seien damit überfordert, bekräftigte Kretschmann, insbesondere im Landesverband Baden, der in zehn Einzelgemeinden untergliedert ist. Der Ministerrat hat deshalb am Dienstag beschlossen, bei der Finanzierung zu helfen. Eine Million Euro wurden dafür bereitgestellt. Generell sprach Strobl sich dafür aus, wegen der Sicherheitskosten den Staatsvertrag mit den Israelitischen Religionsgemeinschaften anzupassen.

Der Kampf gegen Antisemitismus gehört dem Innenminister zufolge seit Jahren zu den Prioritäten des Landes. Die Gemeinden hätten bei der Polizei spezifische Ansprechpartner in jeder Region. Offene und verdeckte Überwachung seien ebenso Teil der Routine wie klare Meldewege für Straftaten. "Wir sind mit unseren Schutzmaßnahmen in Baden-Württemberg bundesweit sehr gut aufgestellt", sagte Strobl.

Die Sicherheit jüdischer Einrichtungen zu erhöhen, sei eine notwendige Sofortmaßnahme, ergänzte Kretschmann. "Aber wir dürfen auch nicht den Kampf dafür aufgeben, dass der Tag kommen wird, wo man in einen Gottesdienst kann, ohne dass man die Tür verrammeln muss."