Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Als der islamistische Terrorist Anis Amri am 19. Dezember 2016 einen Sattelzug, dessen Fahrer er erschossen hatte, in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz steuerte, war das Entsetzen groß. Elf Menschen starben, mehr als 100 wurden verletzt, zum Teil lebensgefährlich. Was viele Opfer und Hinterbliebene zusätzlich belastete, war die Hilflosigkeit und Ungewissheit in dieser Ausnahmesituation: An wen konnten sie sich wenden, wer konnte ihnen helfen, was stand ihnen überhaupt zu?

Nach Kritik am Umgang mit Opfern und Betroffenen des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz hat die Bundesregierung im März 2017 den früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD) zum Beauftragten für deren Anliegen ernannt. In seinem Abschlussbericht legte Beck den Ländern nahe, ebenfalls eine zentrale Anlaufstelle für Opfer einzurichten. Neun Länder sind der Empfehlung bislang gefolgt. Baden-Württemberg setzt sie nun als zehntes um: Seit diesem Mittwoch gibt es die neu geschaffene Position des Opferbeauftragten der Landesregierung als zentrale Anlaufstelle für Opfer und Hinterbliebene von Terroranschlägen, Amokläufen und Ereignissen mit vielen Verletzten oder Toten.

"Wir wappnen uns für einen Fall, der hoffentlich nie eintritt", sagte Justizminister Guido Wolf (CDU) am Mittwoch in Stuttgart. Mit der Flugzeugkollision von Überlingen 2002 oder dem Amoklauf von Winnenden und Wendlingen im Jahr 2009 gab es auch im Land schon Fälle, bei denen künftig der Opferschutzbeauftragte gefordert wäre.

Für das Ehrenamt hat Wolf einen in Fachkreisen hoch anerkannten Experten gewinnen können: Uwe Schlosser, den der Minister erst am Dienstag als Leiter der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe in den Ruhestand verabschiedet hat, hat sich unter anderem als Vorsitzender der zweiten Opfer- und Zeugenschutzkommission einen Namen gemacht. Die Kommission hat im Juli 2013 über 100 Vorschläge zur Verbesserung des Opferschutzes vorgelegt.

Diese Vorschläge, sagte Schlosser am Mittwoch, seien inzwischen weitgehend umgesetzt. In seiner neuen Funktion gehe es zunächst darum, eine Notfallkonzeption für den Ernstfall zu erarbeiten, eine Geschäftsstelle aufzubauen und die bestehenden Angebote zu koordinieren. "Es besteht die Gefahr, dass ein Opfer oder Hinterbliebener gerade nach einem hochgradig traumatischen Ereignis den Überblick verliert und sich alleine gelassen fühlt", sagte Schlosser. Seine Funktion ist daher auch die eines "Lotsen".

Schon bislang gibt es im Dickicht staatlicher Akteure wie dem Bund oder verschiedenen Landesministerien sowie nichtstaatlicher Akteure wie dem Weißen Ring eine Reihe von Hilfsangeboten, die von der psychosozialen Prozessbegleitung bis zur Entschädigung reichen. Opfern und deren Angehörigen könne aber nach einem traumatischen Ereignis wie einem Terroranschlag nicht zugemutet werden, sich mit wechselnden Ansprechpartnern auseinanderzusetzen, sagte Wolf.

In seinem Ehrenamt soll Schlosser von einer vierköpfigen Geschäftsstelle unterstützt werden, die beim Justizministerium angesiedelt wird. Für die neue Anlaufstelle sind im Haushalt 500.000 Euro pro Jahr veranschlagt. "Im Ereignisfall muss je nach Größe des Ereignisses die Geschäftsstelle temporär aufgestockt werden", heißt es im nicht-öffentlichen Kabinettsbeschluss.

Aus Sicht der Opposition kommt der Beschluss zu spät. "Die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für den Opferschutz war längst überfällig", sagte der SPD-Abgeordnete Jonas Weber. Dass Baden-Württemberg im Ländervergleich spät die Stelle eines Opferbeauftragten schafft, wird regierungsintern mit Abstimmungsbedarf innerhalb der Ressorts – neben dem Justiz- halten auch Innen- und Sozialministerium Hilfsangebote bereit – und den erst im Nachtrag zum Doppeletat 2020/21 genehmigten Stellen begründet.