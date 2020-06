Heilbronn. (guz) Seit Wochenbeginn werden in der Weinsberger Straße in Heilbronn die ersten von insgesamt 26 Luftfiltersäulen auf die bereits hergestellten Fundamente gesetzt. Im Juli sollen die im Luftreinhalteplan vorgesehenen Säulen dann in Betrieb gehen. Mit der Maßnahme setzt die Stadt einen weiteren Schritt ihres mehrstufigen Planes um, mit dem die Schadstoffbelastung in Heilbronn gesenkt werden soll. Vor allem die Konzentration an Stickstoffdioxid liegt seit Jahren über dem Grenzwert.

Falls die Gegenmaßnahmen nicht wirken, drohen, wie berichtet, ab Februar 2021 auf einzelnen Streckenabschnitten in der Heilbronner Innenstadt Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, die die Abgasnorm Euro 6 nicht erfüllen. Falls der Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft jedoch eingehalten werden kann, soll zunächst von Fahrverboten abgesehen werden – allerdings nur auf den Abschnitten, auf denen die Stickstoffdioxid-Konzentration unterhalb des Grenzwerts liegt.

Die Luft in der Weinsberger Straße zeigt die höchsten Konzentrationen des giftigen Gases, das dokumentieren die dort installierten Messstationen. Stickstoffdioxid kann Kopfschmerzen und Schwindel auslösen, verschlimmert aber auch Atemwegserkrankungen oder löst diese erst aus. Vor fünf Jahren waren in der Weinsberger Straße noch 64 Mikrogramm Stickstoffdioxid gemessen worden; seither sinken die Werte zwar stetig, liegen aber weiterhin über der gesetzlich vorgegebenen Grenze: Im vergangenen Jahr lag er bei 47 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Die Stadt muss also handeln – und eine seit Monaten angekündigte Gegenmaßnahme ist die Installation von Luftfiltersäulen. Man habe sich aufgrund der guten Erfahrungen der Stadt Stuttgart, des Regierungspräsidiums und des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg mit ähnlichen Filtern in Stuttgart dafür entschieden, die quaderförmigen Säulen nun auch in der Weinsberger Straße in Heilbronn aufzustellen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Nach einer Simulation des Heilbronner Ingenieurbüros Rau kann mit den Säulen im Bereich der Messstelle eine Senkung von etwa sieben Prozent, im Bereich der Gehwege und nahe der Wohngebäude sogar von acht bis 15 Prozent erreicht werden.

Die Luftfilter sollen zunächst zwei Jahre lang eingesetzt werden, bis andere Maßnahmen der Stadt ihre volle Wirkung entfalten, beispielsweise die Förderung des Radverkehrs, die Umrüstung der Busflotte auf E-Fahrzeuge oder eine intelligente Verkehrslenkung.

Das Landesverkehrsministerium fördert das Projekt mit insgesamt 1,4 Millionen Euro. Das entspricht 85 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Der Eigenanteil Heilbronns am Kauf und Aufbau der Luftfilter liegt laut Auskunft der Stadtverwaltung bei rund 250.000 Euro.