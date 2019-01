Von Roland Muschel

Stuttgart. An diesem Freitag und Samstag trifft sich die Südwest-CDU im Kloster Schöntal zur Klausurtagung. Im Jahr der Kommunal- und Europawahlen will die Partei inhaltliche Duftmarken setzen - nicht zuletzt beim Streitthema Mobilität. Landes-Generalsekretär Manuel Hagel (30) setzt sich da auch deutlich von Koalitionspartner, den Grünen, ab.

Herr Hagel, die Klausurtagung dient der Standortbestimmung. Viele fragen sich, wo sich die CDU im Land noch von den Grünen unterscheidet.

Wir geben uns in Kloster Schöntal jedes Jahr Arbeitsschwerpunkte, bei denen wir CDU pur definieren, also unsere ureigenen Vorstellungen frei von Koalitionszwängen. Diesmal geht es zum einen um die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft. Da haben wir ein anderes Menschenbild als die Grünen. Wir setzen auf Verantwortung des Einzelnen, auf Leistung, nicht auf mehr staatliche Eingriffe. Das zweite Thema ist die Zukunft der Mobilität.

Was unterscheidet sie da?

Die Grünen wollen vieles über Verbote regeln. Wir wollen keine Verbote, sondern Innovationen.

In Stuttgart gibt es Dieselfahrverbote, die die CDU mitbeschlossen hat.

Anders als mancher Grüne wollte die CDU die Fahrverbote nie. Wir hätten den Rechtsweg weiter ausgereizt, aber mussten einen Kompromiss mit den Grünen eingehen. Als Rechtsstaatspartei stehen wir zum Gerichtsurteil.

Die Schadstoffe-Grenzwerte stehen in der Kritik. Teilen Sie diese?

Der Stickoxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter ist, um im Duktus zu bleiben, völlig aus der Luft gegriffen. In der Schöntaler Erklärung werden wir die Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission fordern, die die Schadstoffgrenzen wissenschaftlich bestimmt. Wir müssen wegkommen von ideologischen, politisch motivierten Werten, zurück zu wissenschaftlichen Fakten und Vernunft.

Was folgt daraus?

Unser Ziel ist eine Änderung der viel zu scharfen Grenzwerte. Bis das erreicht ist, könnte ich mir ein Moratorium oder eine Interimslösung vorstellen. Auch darüber werden wir in Schöntal beraten.

Wie steht die CDU zu den Stuttgarter Demos gegen Fahrverbote?

Wir überlassen das jeder Organisation und Gliederung in der CDU, da gibt es weder Ge- noch Verbote. Die Demos zeigen: Die Menschen spüren, dass hier etwas in Schieflage geraten ist. Die unsägliche Deutsche Umwelthilfe (DUH) führt einen Feldzug gegen den Verbrennungsmotor in Baden-Württemberg, und leider kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass mitunter die Grünen als politischer Arm der DUH agieren. Gegen diesen Feldzug setzen wir uns zur Wehr.

Die DUH hat geltendes Recht eingeklagt. Was ist daran verkehrt?

Die DUH behauptet, ein gemeinnütziger Verein zum Schutze der Umwelt zu sein. Tatsächlich ist die DUH aber ein teils vom Ausland finanzierter Abmahnverein.

Der der CDU vorwirft, die Deutsche Diesel-Union zu sein.

Das zeigt den Stil der DUH. Die CDU ist vor allem die Partei der Millionen Menschen, die ein Auto brauchen, um ins Geschäft zu kommen, einkaufen zu gehen oder ihre Kinder zum Sportverein zu fahren. Und die CDU ist die Partei der Hunderttausende von Menschen, deren Arbeitsplätze direkt oder imkertet von der Automobilwirtschaft abhängen.

Wie kommen Sie zu der Behauptung, dass die Grünen der verlängerte Arm der DUH seien?

Wenn man die Haltung der Grünen zur DUH und zur Verbotskultur anschaut, ist eine Nähe unverkennbar. Die Grünen wollen den Menschen vorschreiben, wie sie zu leben und wie sie sich zu bewegen haben. Wir hingegen setzen auf die Schaffung von guten Angeboten. Jeder Mensch kann dann selbst entscheiden.

Gilt das auch fürs Land?

Das gilt auch fürs Land.

Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus Sicht der CDU aus?

Erstens: Entscheidend wird sein, dass wir Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen, sondern Individual- und öffentlichen Personennah- und Fernverkehr harmonisieren. Zweitens: Wir wollen, dass die Frage des Antriebs der Zukunft nicht im Silicon Valley oder in Asien, sondern in Baden-Württemberg beantwortet wird. Das schaffen wir nicht, indem wir die Elektromobilität zum Allheilmittel stilisieren und den Dieselantrieb verteufeln. Wir wollen Innovation stimulieren und nicht Verboten huldigen.