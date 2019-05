Freiburg. (dpa) Bei den jetzt bekannt gewordenen Missbrauchsfällen in einer evangelischen Pfadfindergruppe in Staufen sind zwei Männer tatverdächtig. Hauptverdächtiger sei ein heute 41-Jähriger, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Freiburg mit. Er habe sich an vier Jungen vergangen. Der zweite Verdächtige, ein 27-Jähriger, habe ein Mädchen sexuell missbraucht.

Der 41-jährige Deutsche sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Der frühere Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde Staufen soll sich 2009 bis 2018 an den Jungen vergangen haben. Diese seien damals 8 bis 14 Jahre alt gewesen. "Er hat sich die Kinder gezielt ausgesucht", sagte Chefermittler Mathias Kaiser. Er habe sie unter Druck gesetzt und sie jeweils bis zu 400 Mal sexuell missbraucht. Ins Rollen kamen die Ermittlungen, als im Februar die Mutter eines heute 17-Jährigen zur Polizei kam und Anzeige erstattete. Vier Tage später wurde der 41-Jährige festgenommen.

Der Mann aus Staufen ist den Ermittlern kein Unbekannter. Bereits 2004 bis 2007 sei gegen ihn wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs ermittelt worden. "Es stand damals Aussage gegen Aussage", sagte Staatsanwältin Nikola Novak. Die Staatsanwaltschaft wollte eine Geldstrafe, das Landgericht Freiburg sprach den Mann frei. Er ist nicht vorbestraft. Ungeachtet des damaligen Verfahrens arbeitete er bis vor mehreren Jahren bei der evangelischen Kirche und betreute bei den Pfadfindern Kinder.

Auch der 27-jährige Tatverdächtige ist Betreuer der örtlichen Pfadfindergruppe gewesen. Dem Deutschen wird vorgeworfen, ein Mädchen mehrfach sexuell missbraucht zu haben, als dieses 13 und 14 Jahre alt war. Die Taten liegen den Ermittlern zufolge sechs und sieben Jahre zurück. Der Mann schweige zu dem Vorwurf, einen Haftbefehl gebe es nicht.

Gegen die Kirche, für die der Mann arbeitete oder das Jugendamt werde nicht ermittelt, sagte der Leiter der Freiburger Kriminalpolizei, Peter Egetemaier. Hinweise auf Fehler gebe es dort nicht. Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh reagierte erschüttert.