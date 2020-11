Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Inmitten des November-"Lockdowns" trifft sich die Südwest-SPD zum Landesparteitag – um das Wahlprogramm zu verabschieden und die Parteispitze im Amt zu bestätigen. Gehen soll das durch einen "hybriden" Parteitag, wie Generalsekretär Sascha Binder (37, Foto: dpa) erklärt. Das meiste findet digital statt – bis auf die Stimmabgabe.

Herr Binder, ausgerechnet mitten im November 2020 findet ein SPD-Parteitag statt. Mit Wahlen. Welche Botschaft wollen Sie damit senden?

Es wird ein digitaler Parteitag – zum ersten Mal in Baden-Württemberg. Und wir beraten nicht nur digital, sondern wir machen auch an 20 Urnenstandorten eine Wahl. Das ist ein Novum in Deutschland. Wir wollen zeigen, dass auch unter Pandemiebedingungen Demokratie möglich ist – und auch möglich sein muss.

Die Bundes-CDU sah sich dazu nicht in der Lage. Wie muss man sich das bei der SPD konkret vorstellen?

Nachdem die Reden von Andreas Stoch, Olaf Scholz, Saskia Esken und die Beratung des Wahlprogramms digital abgeschlossen sind, eröffnen wir den Wahlgang und unterbrechen den Livestream. Dann werden die Delegierten zu den Wahlurnen fahren, ihre Stimme abgeben und wieder zurückfahren. Die Ergebnisse teilen wir dann wieder online mit, so dass alle live dabei sein können.

Der Programmentwurf umfasst 44 Seiten. Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Punkte für die Landtagswahl?

Einer der wichtigsten Punkte für uns ist der Blick darauf, wie Bildung zurzeit in Baden-Württemberg funktioniert. Da macht Kultusministerin Eisenmann einen sehr schlechten Job, weil sie keinerlei Vorgaben, Leitplanken und Strukturen gibt. Wir sagen seit Wochen, wir brauchen einen Plan für den Winter. Schülerinnen und Schüler täglich acht Stunden lang mit Maske und offenen Fenstern durch den Winter zu schicken, ist der falsche Weg. Wir brauchen auch mehr Personal, mehr Investitionen in die Schulen.

Und neben dem "typischen" Landesthema Bildung?

Das Thema Arbeit begleitet uns. Der Strukturwandel in der Automobilindustrie, im Maschinenbau wurde durch die Pandemie noch einmal beschleunigt. Wir brauchen einen Weiterbildungsfonds, um kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen, die Arbeitnehmer weiterzubilden. Und wir brauchen Antworten darauf, wie Baden-Württemberg vor dem Hintergrund des Klimawandels nach wie vor ein wirtschaftsstarker Standort bleibt, der aber die Antworten auf die notwendige Nachhaltigkeit besitzt. Das sind alles keine Zukunftsthemen, sondern das, was jetzt schon wichtig ist. Deshalb brauchen wir eine Innovationsagentur, die bei Investitionen in neue Ideen unterstützt. Und auch im Bereich Wohnen haben wir eine breite Palette an Vorschlägen.

Im letzten Wahlkampf stand noch selbstbewusst "Regierungsprogramm" über Ihrem Wahlprogramm. Jetzt nicht mehr. Blicken Sie wehmütig auf die Umfragewerte?

Nein, das hat nichts mit Wehmut zu tun. Wir wollen ganz klar in diesem Land gestalten. Wir sehen, dass Grün-Schwarz sich gegenseitig blockiert, sich nicht einmal auf eine Erleichterung der Briefwahl unter Pandemiebedingungen einigen konnte. Das Klimaschutzgesetz verdient den Namen eigentlich nicht einmal. Die CDU ist in einer Blockadehaltung. Es wird Zeit, dass Baden-Württemberg wieder eine Regierung hat, die Zukunft heißt. Da will die SPD ihren Teil beitragen.

Die Jugendorganisationen von SPD und Grünen haben den Schulterschluss gesucht und deutlich gemacht, dass man sich in einer Regierung sieht. Eine Position, die Sie teilen? Ist Grün-Rot das Bündnis, für das Sie Wahlkampf machen?

Natürlich haben wir mit den Grünen die größten Schnittmengen. Wir sehen auch, dass die Grünen mit ihren Inhalten mit den Schwarzen nicht weit kommen. Fortschritt in diesem Land ist nur mit der SPD möglich.