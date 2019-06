Schwaigern/Lauffen. (rnz) Mehr als drei Monate hat die bei der Kriminalpolizei Heilbronn eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe "Marathon" gegen einen ganzen Ring Asylbewerber aus Gambia ermittelt, Anfang Mai hatten die Fahnder genügend Beweise zusammengetragen und sprengten, wie jetzt bekannt wurde, den Rauschgifthändlerring. Den Tatverdächtigen wird laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Handel mit Marihuana und anderen Drogen vorgeworfen.

Bereits im Januar waren in der Nähe der Asylbewerberunterkunft in Lauffen am Neckar zwei Rauschgiftkuriere verhaftet worden. In ihrem Auto wurden bei der Kontrolle zwei Kilogramm Marihuana gefunden, weitere 500 Gramm wurden später in der Unterkunft selbst sichergestellt. Zudem hatte es bereits zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, wonach aus den Flüchtlingsunterkünften in Schwaigern und Lauffen Drogen verkauft werden sollen.

Mit Unterstützung von Beamten des Polizeireviers Lauffen, dem Polizeipräsidium Einsatz und vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg, wurden überwiegend verdeckte polizeiliche Maßnahmen rund um die Unterkünfte eingeleitet. Die Observationsmaßnahmen bestätigten die Hinweise. Insbesondere aus der Unterkunft in Schwaigern, wurde schwunghaft mit Marihuana und auch Ecstasy-Tabletten gehandelt.

Anfang März wurde die Unterkunft in Schwaigern geschlossen, und die Bewohner wurden in andere Unterkünfte verlegt, darunter auch die zu diesem Zeitpunkt Hauptverdächtigen, die nach Offenau und Talheim umzogen. Ebenfalls durch verdeckte Maßnahmen wurde bekannt, dass es in der Unterkunft in Talheim wohl einen "Rauschgiftbunker" gäbe, aus dem sich verschiedene Dealer bedienen würden. Bei gezielten Durchsuchungsmaßnahmen in Talheim wurden dann Anfang Mai weitere 2,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Insgesamt erwirkte die Ermittlungsgruppe Marathon acht Haftbefehle, leitete 41 Ermittlungsverfahren ein und führte 22 Durchsuchungen durch. Bei dem Hauptverdächtigen aus der Unterkunft in Schwaigern und später in Talheim, handelt es sich den Behörden zufolge um einen 20-Jahre alten Asylbewerber aus Gambia. Die weiteren Männer, die sich derzeit im Zusammenhang mit den Fällen in Untersuchungshaft befinden, sind Landsleute des Hauptverdächtigen im Alter von 22 bis 31 Jahren.

Insbesondere im Bereich der Unterkunft in Lauffen, konnten neben mehreren Erwachsenen auch zwei Jugendliche als mutmaßliche Käufer von Marihuana angetroffen werden. Außer Kleinmengen hatten die Beschuldigten der Polizei zufolge auch Marihuana in Portionen von zehn bis 100 Gramm verkauft.