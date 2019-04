Schwaigern. (cbe) Mit einem Großaufgebot bekämpft die Feuerwehr aktuell einen Brand, der gegen 18.40 Uhr in einem leerstehenden Haus in der Gemminger Straße ausgebrochen ist. Laut Auskunft der Feuerwehr stand der Dachstuhl bei deren Eintreffen in Flammen.

Die Schwaigerner Wehr ist mit allen Abteilungen im Einsatz, zusätzlich die Drehleiter und ein Löschfahrzeug aus Eppingen. Starker Wind fachte das Feuer zusätzlich an, mittlerweile sei der Brand aber unter Kontrolle. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist momentan unklar. Personen kamen bei dem Brand offensichtlich nicht zu Schaden, über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.