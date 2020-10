Der (Schüler-)Austausch über den Bodensee, in die Schweiz, wird kaum gepflegt. F.: dpa

Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Berlin. Derzeit pausieren die meisten Programme coronabedingt, doch ansonsten gehört der Schüleraustausch mit Nachbarländern fast schon zum schulischen Standard: Allein nach Frankreich reisen sonst tausende Schüler aus Baden-Württemberg jedes Jahr – und empfangen wiederum selbst Gäste aus Paris, Marseille, Bordeaux. Umso bemerkenswerter, dass mit dem südlich angrenzenden Nachbarn, der Schweiz, kein so reger Austausch stattfindet: Nur 46 deutsche Schüler haben im Jahr 2019, schreibt die FDP-Bundestagsfraktion in einem aktuellen Antrag, über die nationale Agentur der Schweiz "Movetia" an einem entsprechenden Austausch teilgenommen. 77 Schweizer kamen nach Deutschland.

"Baden-Württemberg und die Schweiz haben traditionell sehr enge Verbindungen", sagt dazu FDP-Bildungspolitiker Jens Brandenburg. "Der Bildungsaustausch kommt aber viel zu kurz." Seine Partei fordert daher die Bundesregierung auf, den deutsch-schweizerischen Bildungs- und Forschungsaustausch zu stärken.

Zwei Punkte sind den Liberalen dabei wichtig: Einerseits regen sie Gespräche zur Schaffung eines Deutsch-Schweizerischen Jugendwerks an mit dem Ziel, "einen gegenseitigen Schüler- und Jugendaustausch mit der Schweiz zu fördern". "Das wäre ein starkes Signal für die junge Generation", so Brandenburg. Zum anderen fordern sie die Wiederaufnahme der Schweiz als "Programmland" bei "Erasmus+", das die verschiedenen EU-Programme für Bildungsaustausch bündelt. Seit 2014 sind die Eidgenossen – als Nicht-EU-Land – lediglich "Partnerland", was höhere Hürden bei der Finanzierung von Programmen bedeutet.