„Alle in Baden-Württemberg wissen, dass Grün an der Regierung keine Revolution bedeutet, sondern eine stetige Evolution in Richtung Ökologie, Innovation und Zusammenhalt“: So beschreibt Sandra Detzer den Regierungsstil der Partei, die sie seit 2016 führte. Foto: Marijan Murat

Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Im November 2016 wurde sie erstmals an die Spitze der grünen Landespartei gewählt: die Heidelbergerin Sandra Detzer. Bei der Bundestagswahl verpasste sie im Wahlkreis Ludwigsburg zwar das Direktmandat, doch über die Landesliste sicherte die 41-Jährige sich einen Platz im Bundestag. An diesem Samstag endet ihre Amtszeit bei den Grünen: Auf einem Landesparteitag soll eine neue Parteispitze gewählt werden.

Frau Detzer, nach fünf Jahren verabschieden Sie sich von der Parteispitze. Leichten Herzens, weil in Berlin neue Aufgaben warten?

Es ist beides: Vorfreude auf die neue Aufgabe, aber auch ein bisschen Wehmut und Abschiedsschmerz. Was es leichter macht: Wir hatten in den vergangenen fünf Jahren wichtige Erfolge – und ich sehe kluge und ambitionierte Nachfolgerinnen in den Startlöchern.

Was zählen Sie zu Ihren zentralen Erfolgen? Die sich stetig verbessernden Wahlergebnisse?

Insbesondere die vergangenen fünf Jahre waren sehr erfolgreich für unseren Landesverband. Das ist das Ergebnis einer hervorragenden Teamarbeit. Im Kern fing das schon 2019, mit der Kommunal- und Europawahl, an. Seitdem sind wir Grüne in 69 Kommunen stärkste Kraft. Wir sind mittlerweile über 16.600 Mitglieder – das sind über 7000 Grüne mehr als 2016, als ich den Landesvorsitz übernehmen durfte. So viele engagierte Menschen, das ist ein tolles Zeichen für unsere Partei. In Summe sind wir weiblicher geworden, wir sind jünger geworden – und das tut der Parteienlandschaft insgesamt gut.

Und die beiden Wahlen 2021 dürften Ihnen letztlich auch gefallen haben.

Ja. Die Landtagswahl haben wir mit deutlichem Abstand und mit Rekordergebnis gewonnen. Und die Bundestagswahl – mit allen Aufs und Abs – hat am Ende ja doch dazu geführt, dass wir hoffen dürfen, bald eine Ampelregierung vereidigt zu sehen. Das Wahlergebnis ist nicht so gut, wie wir es erhofft haben. Aber es ist das Beste, das der Landesverband je hatte.

Sind die Grünen in Baden-Württemberg zur Volkspartei gereift?

Ich würde es Bündnispartei nennen. Wir wollen mit all denjenigen gerne die Kräfte bündeln, die mit uns die Gesellschaft ökologischer, sozialer, weltoffener machen wollen. Da sind wir in den vergangenen fünf Jahren weiter gekommen. Es bleibt aber viel zu tun. Das zeigt auch das Bundestagswahlergebnis. Ganz viele Leute sagen: Ihr habt super Visionen – aber ob ihr das richtig auf die Straße kriegt, weiß ich nicht genau.

Gibt es diesen Zweifel auch noch in der Landespolitik, wo Sie in der dritten Legislatur die Regierung führen?

Es gilt in der Bundespolitik sicher mehr als im Land. Aber auch hier werden wir weiter daran arbeiten, dass uns immer mehr Menschen zutrauen, die führende Kraft in einer Regierung zu sein.

Bei der Landtagswahl haben die Grünen doppelt so gut abgeschnitten wie bei der Bundestagswahl. Was müssen die Bundesgrünen, bald auch in Regierungsverantwortung, für die Zukunft vom Südwesten lernen?

Die Wahlkämpfe haben sich stark unterschieden und auch die Ausgangspositionen. Alle in Baden-Württemberg wissen, dass Grün an der Regierung keine Revolution bedeutet, sondern eine stetige Evolution in Richtung Ökologie, Innovation und Zusammenhalt. Das steht auch im Bund an: Dort solide zu arbeiten und die Regierungsfähigkeit zu belegen.

Wie blicken Sie inzwischen eigentlich auf die Entscheidung für Grün-Schwarz in Baden-Württemberg, die ja gegen massive innerparteiliche Widerstände fiel. Im Nachhinein ein Fehler?

Wir haben uns in Baden-Württemberg richtig entschieden. Das Ziel war, gemeinsam für die Breite des Landes Politik zu machen und den Zusammenhalt zu stärken. Gleichzeitig freue ich mich darauf, dass wir im Bund diese Dreierkonstellation eingehen werden und dort die Zeichen auf Aufbruch stehen. Wir werden beide Varianten in Arbeit sehen – und jeweils geht es darum, konkrete Probleme zu lösen.

Das Verhältnis zwischen den beiden Regierungen könnte schwierig werden. Winfried Kretschmann soll mit Olaf Scholz nicht sonderlich harmonieren – und die CDU sucht ihre Rolle in der Opposition.

Wir gehen mit Sicherheit Zeiten des Verhandelns entgegen. Eine Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP hat keine Mehrheit im Bundesrat, dort sind unions(mit)regierte Länder in der Mehrheit. Wir werden gemeinsame Wege suchen müssen. Das Bundesinfektionsschutzgesetz ist ein Beispiel dafür, wie es gehen kann.

Der grüne Landesgesundheitsminister hat genau dieses Gesetz kritisiert: Es würden Maßnahmen beschnitten, die eigentlich gebraucht würden.

Das wird sicherlich auch in Zukunft so sein, dass es Kritik aus der einen oder anderen Richtung gibt. Am Ende zählt, dass es gute Entscheidungen gibt, zu denen man gemeinsam steht.

Zählen Sie die Nominierung Cem Özdemirs zum Landwirtschaftsminister auch zu den Erfolgen eines starken Südwest-Landesverbands?

Das ist vor allem auf die große politische Schlagkraft vom Cem Özdemir selbst zurückzuführen, dass er jetzt verdient diesen Kabinettsplatz einnehmen soll. Es wird nicht einfach, Landwirtschaft, Klima und Naturschutz zu versöhnen. Er ist der richtige dafür.

Wie blicken Sie auf die Rolle Ihrer Nachfolger an der Parteispitze: Wird es einfacher für sie, weil Grüne jetzt überall mitregieren?

Ich glaube, wir hinterlassen ein gutbestelltes Feld. Die Parteistrukturen sind stärker geworden. Sie weiter in der Fläche zu entwickeln bleibt aber eine große Aufgabe. Regierungszeiten sind für Parteien nicht immer einfach: Es braucht ein gutes Miteinander zwischen den Akteuren, um einerseits nicht inhaltlich auszubluten, andererseits in Regierungsverantwortung das Wohl des gesamten Landes in den Mittelpunkt zu stellen.

Sie selber haben Ihre Rolle gerne auch mal so definiert, dass Sie ein bisschen unbequemer aufgetreten sind – und beispielsweise den Regierungspartner als "Bremsklotz" hinstellten.

Mein Ziel war es immer, die Position der Partei als Ort des demokratischen Austauschs auch in den Regierungsprozess einzubringen. Ich würde mir schon wünschen, dass weiterhin die Stimme der Partei hörbar ist – und weiter im guten Miteinander von Regierung, Fraktion und Partei.

Wie sehr darf man sich von einem Ministerpräsidenten oder künftigen Vizekanzler einschüchtern lassen?

Ein bisschen Gegenwind sollte man aushalten. Das gehört dazu. Aber das Ringen muss dazu dienen, dass am Ende die besten Entscheidungen herauskommen.

Was hinterlassen Sie an unangenehmen Arbeiten auf Ihrem Schreibtisch in Stuttgart?

Wir haben versucht, alles abzuschließen. Was mir wirklich leid tut: Ich hätte meinen Nachfolgerinnen gewünscht, dass sie mit großem Applaus auf einem Parteitag gewählt werden können, dass sie mit großem Schwung in ihre Amtszeit starten – das erlaubt die Corona-Situation leider nicht.

Das Parteiausschlussverfahren gegen Boris Palmer ist aber auch schon ein Ballast, den Sie weiterreichen.

Das stimmt. Aber das ist so gut eingegleist, da mache ich mir keine Gedanken.

Das Verfahren sollte jetzt aber schnell abgehakt werden?

Es war immer das Ziel, dieses Verfahren zügig abzuhaken. Der Antrag ist eingereicht, das Schiedsgericht wird jetzt arbeiten. Ich hoffe sehr, dass meine Nachfolgerinnen damit wenig Arbeit haben.

Die zweite Großbaustelle: Wie geht es 2026 weiter, wenn Winfried Kretschmann nicht mehr als Spitzenkandidat zur Verfügung stehen will?

Fünf Jahre sind in der Politik eine sehr lange Zeit. Unser Ministerpräsident ist für die komplette Legislatur angetreten. Ich habe ihn so verstanden, dass er diese fünf Jahre auch voll machen wird. Wenn es ansteht, setzen wir uns als Landesverband zusammen. Jetzt ist aber im Land noch sehr viel anderes zu tun.

Gerade der Bundestagswahlkampf hat aber gezeigt: Spitzenkandidaten zu spät zu küren, das kann sehr schief gehen.

Ich bin sicher, dass wir zum richtigen Zeitpunkt eine starke Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidaten präsentieren werden.